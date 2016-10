Leverkusens Trainer Schmidt Zwei Spiele Sperre für den "Spinner"

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat Trainer Roger Schmidt vom Bundesligisten Bayer Leverkusen nach der Beleidigung seines Hoffenheimer Kollegen Julian Nagelsmann für zwei Pflichtspiele gesperrt. Außerdem muss er 15.000 Euro Geldstrafe zahlen.

Der 49-Jährige war gegen 1899 Hoffenheim (0:3) des Innenraums verwiesen worden, nachdem er Nagelsmann einen "Spinner" genannt und ihm danach zugerufen hatte: "Halt doch einfach die Schnauze." Der Fall fiel in die Bewährungsfrist nach einem Vergehen Schmidts im Februar, deshalb hatten einige mit einer härteren Bestrafung gerechnet.

Der Bayer-Trainer hatte sich während des Heimspiels gegen Borussia Dortmund (0:1) trotz eines Verweises geweigert, den Innenraum zu verlassen. Das Spiel musste unterbrochen werden. Schmidt wurde zu drei Spielen Sperre und zwei weiteren auf Bewährung verurteilt. Für diese weiteren Partien wurde Schmidt nun aus dem Verkehr gezogen, ansonsten wäre wohl nur eine Geldstrafe fällig gewesen.

Der Coach fehlt damit seiner Mannschaft im DFB-Pokalspiel am Dienstag bei den Sportfreunden Lotte und im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am kommenden Samstag. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am zehnten Spieltag kann Schmidt bereits in den Innenraum zurückkehren.

Bayer-Sportchef Rudi Völler hatte seinen Trainer bereits direkt nach dem Spiel verteidigt. Er beklagte eine aus seiner Sicht übertriebene Empörung. "Bei anderen wird bei so etwas ein Auge zugedrückt. Bei unserem Trainer ist da aber gleich eine große Hysterie", hatte der ehemalige DFB-Teamchef Völler gesagt.