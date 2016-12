Gegenspieler beleidigt Rüdiger "Vor zwei Jahren noch Strümpfe und Gürtel verkauft"

Antonio Rüdiger vom italienischen Erstligisten AS Rom ist nach dem Sieg im Hauptstadtderby von einem Gegenspieler übel beleidigt worden. "Vor zwei Jahren hat Rüdiger in Stuttgart noch Strümpfe und Gürtel verkauft, jetzt spielt er das Super-Phänomen", sagte Mittelfeldspieler Senad Lulic von Lazio Rom im Anschluss an die 0:2 (0:0)-Niederlage seiner Mannschaft.

Rüdiger hatte Lulic unkorrektes Verhalten auf dem Spielfeld vorgeworfen, der Bosnier wollte das nicht unkommentiert stehen lassen und kritisierte das Benehmen des Verteidigers. "Es ist nicht seine Schuld, sondern Schuld derjenigen um ihn, die seine Unerzogenheit dulden. Provokationen dieser Art wird es auch in Zukunft geben", sagte Lulic.

Seine Aussagen lösten Empörung bei unzähligen Roma-Fans im Internet aus. Lazio entschuldigte sich daraufhin bei Rüdiger. "Es handelt sich um eine Reaktion nach einem verlorenen Derby, das die Spieler schmerzt", betonte Pressesprecher Arturo Diaconale. Roma-Trainer Luciano Spalletti wollte Lulics Aussagen hingegen nicht kommentieren. "Diese Worte sprechen für sich", sagte Spalletti.

Während der 90 Minuten zuvor auf dem Platz hatte die Roma dem Erzrivalen klar die Grenzen aufgezeigt. Tore von Kevin Strootmann (64. Minute) und Radja Nainggolan (77.) bescherten den "Giallorossi" ihren siebten Sieg aus den vergangenen neun Ligaspielen. Lazios Danilo Cataldi sah nach einer Tätlichkeit während eines Handgemenges zusätzlich die Rote Karte (66.). Der AS liegt damit in der Tabelle weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter Juve auf dem zweiten Platz, Lazio ist mit 28 Punkten Fünfter.