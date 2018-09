Unter Punkt 15 sind in den Fußballregeln des Deutschen Fußball-Bunds die Richtlinien zum Einwurf festgehalten. Unter anderem enthält dieser folgenden Unterpunkt: "Aus einem Einwurf kann direkt kein Tor erzielt werden." So klar die Regel, so selten kommt sie zum Einsatz.

Dafür, dass sie ab und zu doch zum Thema wird, hat der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Werder Bremen gesorgt. Das entscheidende Detail: Den Einwurf seines eigenen Abwehrspielers Borna Sosa in der 68. Minute berührte Torwart Ron-Robert Zieler noch leicht mit dem Fuß. Schiedsrichter Tobias Welz, bestens mit dem Regelwerk des DFB vertraut, gab den 1:1-Ausgleichstreffer für die Gäste.

Zieler, der sich gerade die Stutzen richtete, war von der Rückgabe seines Mitspielers überrascht worden. Er traf den Ball nicht richtig, berührte ihn jedoch. Hätte er das nicht getan, das besagt die Regel 15, wäre es mit einem Eckball für Bremen weitergegangen. So aber gab es das Gegentor. Beruhigend für den VfB-Schlussmann: Stuttgart gewann das Spiel am Ende dennoch 2:1, da Gonzalo Castro in der 75. Minute den Siegtreffer für den VfB erzielte.

Zu seinem Eigentor sagte Zieler: "Was man nicht sieht, kann man nicht halten." Er sei vom Einwurf "sehr überrascht" gewesen, "ich habe es nicht mitbekommen und den Ball leider Gottes leicht touchiert. Man versucht ja, den Ball trotzdem anzunehmen."

Zieler nicht der erste mit Einwurfpatzer

Der Weltmeister ist jedoch nicht der erste Torhüter, dem in der Bundesliga ein Einwurffauxpas passierte. In der Saison 1982/1983 unterlief Jean-Marie Pfaff bei seinem Debüt für den FC Bayern ein ähnlicher Schnitzer - ebenfalls gegen Bremen.

Werder-Stürmer Uwe Reinders hatte dem Münchner Schlussmann den Ball aus 35 Metern zugeworfen. Der Belgier war überrascht, kam leicht mit den Fingerspitzen an den Ball, dieser rollte dennoch ins Tor. Für Pfaff lief es jedoch schlechter als für Zieler. Der FC Bayern verlor das Spiel.