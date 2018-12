Royston Drenthe Aus Liebe zum Fußball

Im Jahr 2007 gehörte Royston Drenthe zum starken niederländischen Team, das die U21-EM gewann. Der niederländische Nachwuchs war damals gefragt, Real Madrid verpflichtete Drenthe von Feyenoord. Er spielte nicht schlecht bei seinem neuen Klub, kam auf 46 Partien verteilt über drei Saisons und kam mehrmals im "Clásico" zum Einsatz, wo er Lionel Messi in Manndeckung nahm und vom Argentinier nach eigener Aussage als "Negro" beschimpft wurde, der FC Barcelona bestreitet das.

Doch der Erfolg erreichte Drenthe, bevor dieser dafür bereit war. Ab 2010 begann sein Abstieg durch immer unwichtigere Vereine in Russland, der Türkei und England. Mit 29 Jahren stieg Drenthe dann ganz aus dem Fußball aus. Er hatte genug Geld verdient und kehrte zurück nach Rotterdam, in die Heimatstadt seines Vaters, der im Drogenmilieu erschossen worden war, als sein Sohn noch ein Kleinkind war. Dort begann Royston Drenthe sein neues Leben als Rapper Roya2Faces.

Drenthe machte Hip-Hop-Songs, verabschiedete sich vom gesunden Profisportlerleben und widmete sich seinen sechs Kindern, die er mit verschiedenen Frauen bekommen hatte. Doch das erfüllte ihn nicht. Roya2Faces merkte, dass er den Fußball noch immer liebte.

Er wurde sein Übergewicht wieder los und überredete im vergangenen Sommer Sparta Rotterdam, ihn aufzunehmen, mit 31 Jahren. Seitdem ist Royston Drenthe die Sensation der zweiten Liga. Er bearbeitet die komplette linke Seite und hat seine jüngeren Mannschaftskollegen stärker gemacht.

Mit Drenthe steht Sparta nun auf Tabellenplatz zwei. Er genieße es genauso, vor 1500 Zuschauern zu spielen, wie im Bernabéu aufzulaufen, sagt er. Und wenn Sparta am Ende Erster ist, will Royston Drenthe einen Meister-Rap-Song rausbringen. Bei ihm geht es jetzt erst so richtig los.