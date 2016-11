Gewalt im russischen Fußball Extreme Exzesse

Auch wenn die Nationalmannschaft sportlich enttäuschte, ist der Auftritt der Russen bei der EM in Frankreich nachhaltig in Erinnerung geblieben. Vor dem Spiel gegen England kam es in Marseille zu schweren Ausschreitungen mit englischen Chaoten, im Stade Vélodrome stürmten russische Hooligans direkt nach dem Abpfiff den englischen Block. Szenen, die nicht nur das Turnier überschatteten, sondern auch kein gutes Licht auf den Gastgeber der WM 2018 warfen.

Der Ruf ist seither stark ramponiert, angeschlagen ist er schon viel länger. Denn in den vergangenen Jahren machte der russische Fußball wiederholt Schlagzeilen mit fremdenfeindlichen Vorfällen. "Das sind noch die Spätfolgen der Neunzigerjahre, als sich rechtsextreme Gruppen in den Kurven breitmachten, ohne dass der Verband, die Klubs und der Kreml einschritten", sagt Robert Ustian von der Initiative "CSKA Fans Against Racism".

Diese entstand vor drei Jahren als Reaktion auf die rassistischen Beleidigungen, die Yaya Touré während des Champions League-Gastspiels von Manchester City bei ZSKA Moskau über sich ergehen lassen musste. Es ist die erste Faninitiative in Russland überhaupt, die gegen Rassismus und Diskriminierung in den Stadien vorgeht.

Wenn am Abend Bayer Leverkusen in der Champions League in Moskau antritt (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), stehen die berüchtigten Hooligans von Gegner ZSKA erneut im Fokus - und die Frage, was sich in Russland seit den erschütternden Ausschreitungen in Frankreich eigentlich getan hat.

Enge Verbindung zwischen Hooligans, Politik und Verband

Die Krawalle von Marseille hatten offenbart, wie eng die Verbindungen zwischen russischen Hooligans, der Politik und dem russischen Fußballverband RFS sind. Zum Symbol dieser Nähe wurde Alexander Schprygin, der als Drahtzieher der blutigen Ereignisse gilt. In den Neunzigern war er eine Größe in der russischen Neonazi-Szene und führendes Mitglied der Hooligans von Dynamo Moskau, später wurde Schprygin Chef des Dachverbands russischer Fans (VOB) - und zum parlamentarischen Mitarbeiter des stellvertretenden Parlamentspräsidenten Igor Lebedew, Sohn des rechtsextremen Politikers Wladimir Schirinowski, der die Krawalle von Marseille mit den Worten "Gut gemacht, Jungs" per Twitter kommentierte.

Dass sich solche Schlagzeilen negativ auf das Image auswirken können, scheint man in Russland mittlerweile erkannt zu haben. Nicht nur die Polizei geht offensiver gegen Hooligans vor, auch Gesetze wurden verschärft. Nach Meinung von Fan-Aktivist Ustian ist das aber nicht allein der Weltmeisterschaft 2018 geschuldet. "Auch die Ereignisse in der Ukraine, wo die Ultras eine wichtige Rolle während der Maidan-Revolution gespielt haben, führten zu einem Kurswechsel der Politik. Die Ereignisse in Kiew haben den Kreml aufgeschreckt", sagt Ustian im Gespräch mit SPIEGEL ONLINE.

Und dass man sich nun auch nicht scheut, Personen zu verhaften, die noch im Sommer in der Öffentlichkeit standen, zeigte sich Ende September. Ausgerechnet auf dem Kongress des Fußballverbandes wurde Alexander Schprygin von der Polizeisondereinheit Omon mit Handschellen abgeführt. Perfekt inszeniert für die Kameras russischer Fernsehteams, die der Verhaftung des verdutzten Schprygin auf der Hoteltoilette quasi beiwohnten. Nach Angaben russischer Behörden soll Schprygin im Frühjahr dieses Jahres einen Kampf zwischen den Hooligans der Moskauer Lokalrivalen Spartak und ZSKA organisiert haben. "Das war eine Machtdemonstration gegenüber Schpyrgin und seinen Leuten", glaubt ZSKA-Fan Ustian.

Flaggen mit SS-Symbolen

Gleichzeitig offenbart sich an fast jedem Spieltag, wie allgegenwärtig Gewalt und Rassismus noch im russischen Fußball sind. So kam es am 15. Oktober beim Zweitligaspiel zwischen Fakel Woronesch und Dynamo Moskau zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Fangruppen.

Von hässlichen Szenen überschattet wurde auch das Moskauer Derby zwischen Spartak und ZSKA Ende Oktober. Bereits im Vorfeld des Spiels prallten die Hooligans beider Klubs aufeinander, die überforderte Polizei konnte nur noch machtlos zuschauen. Während des Spiels zeigten Ultras von Spartak Moskau nicht nur Flaggen mit dem Symbol der Waffen-SS oder dem keltischen Kreuz, sondern auch ein antisemitisches Banner.

Sanktioniert wurde das weder von RFS noch vom Ligaverband. Die gegen die beiden Klubs verhängten Geldstrafen bezogen sich lediglich auf den Gebrauch von Pyrotechnik.