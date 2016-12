Ermittlungen der US-Justiz Russland reagiert mit "Skepsis und Unverständnis"

Im russischen Dopingskandal hat die Führung in Moskau mit "Skepsis und Unverständnis" auf Berichte über angebliche Ermittlungen des US-Justizministeriums reagiert. Moskau sehe darin einen weiteren Versuch Washingtons, die Zuständigkeit US-amerikanischer Gerichte auf andere Länder auszudehnen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Sportminister Witali Mutko zeigte sich erstaunt über mögliche US-Ermittlungen. "Ich würde den USA empfehlen, sich mit der eigenen Nationalmannschaft zu beschäftigen - dort gibt es auch Probleme", sagte er der Agentur Tass zufolge. Details nannte Mutko aber nicht.

Kreml-Sprecher Peskow betonte, Russland sei zur Zusammenarbeit mit internationalen Ermittlern bereit. Für Moskau sei aber auch wichtig, dass weiter die Unschuldsvermutung gelte. Sauberen Sportlern sollte die Teilnahme an Wettbewerben nicht verwehrt werden, sagte der enge Mitarbeiter von Präsident Wladimir Putin.

Nach Informationen der "New York Times" ("NYT") hat das US-Justizministerium Ermittlungen wegen mutmaßlich systematischen Dopings russischer Topathleten aufgenommen. Der ehemalige Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, Gregori Rodschenkow, hatte der "NYT" in der vergangenen Woche gesagt, es habe systematische Manipulationen im russischen Team während der Winterspielen von Sotschi im Jahr 2014 gegeben. Rodschenkow behauptet, 15 der russischen Medaillengewinner seien gedopt gewesen. Das Team gewann in Sotschi 33 Medaillen.