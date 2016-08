Serie A: Khedira schießt Juventus zum Sieg bei Lazio Rom

Weltmeister Sami Khedira entwickelt sich bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin immer mehr zum Torjäger. Auch am zweiten Spieltag der Serie A erzielte der 29-Jährige einen Treffer und sicherte den 1:0 (0:0)-Erfolg bei Lazio Rom. Der Nationalspieler verwertete ein Zuspiel von Paul Dybala in der 66. Minute. Es war der zweite Saisonerfolg der alten Dame.

Vor Wochenfrist hatte Juve zum Saisonstart einen 2:1-Erfolg gegen den AC Florenz gefeiert, wobei Mittelfeldspieler Khedira ebenfalls das Führungstor erzielt hatte.

Der einstige Madrilene stand auch diesmal wieder in der Startformationen der Turiner. Juves Rekordtransfer Gonzalo Higuain saß hingegen zunächst auf der Bank und wurde erst in der 65. Minute für den Ex-Münchner und -Wolfsburger Mario Mandzukic eingewechselt. Am ersten Spieltag war dem Argentinier Higuain als Joker noch ein Treffer gegen die Fiorentina gelungen.