Khedira widerspricht Petersen "Es ist niemandem verboten, sich fortzubilden"

Nationalspieler Sami Khedira von Juventus Turin hat dem Freiburger Stürmer Nils Petersen in der Diskussion über eine vermeintliche "Verblödung" der Fußballprofis widersprochen. "Es wird niemandem verboten, sich fortzubilden", sagte der Mittelfeldspieler am Rande einer Preisverleihung in München.

Khedira betonte: "Es geht über ein Fernstudium. Und man trifft, wenn man will, unheimlich interessante Menschen außerhalb des Fußballs. Man kann sich auch sozial engagieren. Die Türen stehen offen."

Petersen hatte zuvor in einem Interview erklärt, "wir Fußballer" seien "nicht so belesen. Salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren. Manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen von der Welt besitze."