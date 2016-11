San Marino verspottet Thomas Müller "Nicht einmal gegen uns triffst du"

San Marino rechnet mit Thomas Müller ab. Alan Gasperoni, der Pressesprecher des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) des Landes, hat auf Facebook einen offenen Brief an den Nationalspieler veröffentlicht. Darin reagiert Gasperoni auf die Kritik, die der Angreifer vom FC Bayern nach dem 8:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen den Fußball-Zwerg geäußert hatte.

"Mit professionellem Fußball hatte das nichts zu tun", hatte Müller unter anderem gesagt und ergänzt: "Bei solchen Spielen und Verhältnissen auf solch schmierigem Platz ist man einer Gefahr ausgesetzt, die vielleicht nicht nötig ist."

Gasperoni hat nun gleich zehn Punkte gefunden, die beschreiben, warum das Spiel aus seiner Sicht durchaus nötig war. Unter anderem habe es der Erkenntnis genutzt, "dass du (Müller) nicht mal gegen so dürftige Teams wie das unsere ein Tor schießen kannst". Außerdem habe das Spiel einem Land, "so groß wie ein Bereich deines Stadions in München", dabei geholfen, für einen guten Grund in die Zeitung zu kommen. Denn Fußball sei immer ein guter Grund.

Die Partie habe zudem gezeigt, dass der Fußball nicht den Managern gehöre, "sondern all denen, die ihn lieben, ob ihr wollt oder nicht - darunter sind auch wir". Auch in Bezug auf Deutschland ließ Gasperoni seinem Ärger freien Lauf. Er schrieb: "Es war nützlich, weil es gezeigt hat, dass ihr Deutschen euch nie ändern werdet und dass die Geschichte euch nicht gelehrt hat, dass 'Überheblichkeit' nicht immer die Garantie für den Erfolg ist."

Und abschließend ging es auch noch um den deutschen Kleidungsstil: "Es hat mir gezeigt, dass ihr, auch wenn ihr die schönsten Adidas-Trikots tragt, trotzdem noch die seid, die darunter weiße Socken in Sandalen tragen."

Bundestrainer Joachim Löw hat bereits auf den Brief reagiert und gibt Müller Rückendeckung: "Natürlich sind unsere Spieler normalerweise ganz anderes gewöhnt, erstens von der Kulisse und zweitens von Gegnern, die auf höchstem Niveau agieren", sagte Löw: "Von daher waren sie auch chancenlos und Thomas Müller hat recht, dass es nicht ein professioneller Gegner war, der große Gegenwehr leisten kann." Dennoch sei die Mannschaft "schon mit dem nötigen Respekt in das Spiel gegangen".

