DFB-Stürmer Wagner Das Leben des anderen

Vor Kurzem hat der Bundestrainer wieder einmal einen Ratschlag bekommen: Ex-Stürmer Carsten Jancker riet Joachim Löw, doch bitte Sandro Wagner mit zur Weltmeisterschaft nach Russland zu nehmen. Wer solche Fürsprecher hat, braucht eigentlich keine Feinde mehr. Schließlich gehörte Jancker einer Generation an, die man in Deutschland mit dem unschönen Wort Rumpelfußball in Verbindung bringt.

Ein fußballerischer Feingeist ist auch Sandro Wagner sicher nicht, näher an Jancker als an Messi. Dennoch scheint Löw nicht schlecht beraten, dem 29 Jahre alten Hoffenheimer einen Platz im 23er-Kader für die WM freizuhalten. Und das nicht nur wegen der reinen Statistik: Wagner hat bislang fünf Länderspiele bestritten und dabei fünf Tore erzielt. So ein Einstand in der Nationalmannschaft gelang zuletzt Ronald Worm - vor 40 Jahren.

"Sandro ist ein Spieler, der Gegner bindet und beschäftigt, der auch bei Flanken sehr präsent ist", lobt der Bundestrainer den Angreifer, und dann fällt das Wort, das man bei dem Stürmer sehr häufig anwenden kann: Er sei als Spielertyp "etwas anders". Sandro Wagner ist der andere in der Nationalmannschaft.

Nach der U21-EM ging es lange abwärts

"Etwas anders" - so kann man auch Wagners Karriere nennen. Am Donnerstag sitzt er gemeinsam mit Sami Khedira vor der Presse. Zusammen mit dem Juve-Profi hat Wagner 2009 die U-21-Europameisterschaft gewonnen, im Finale gegen England erzielte er zwei Tore. Khedira wurde danach zum Superstar, er hat bei Real Madrid gespielt und ist Weltmeister geworden - so wie seine damaligen U21-Kollegen Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Benedikt Höwedes und Mesut Özil.

Als Khedira 2014 den WM-Pokal in die Höhe stemmte, saß Wagner bei Hertha BSC auf der Tribüne, im Training durfte er allein Bälle aufs leere Tor schießen, zuvor kickte er beim MSV Duisburg in der 2. Liga und wurde mal an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

"Meine Laufbahn ist nicht ganz so glanzvoll verlaufen wie bei meinem Nebenmann", sagt Wagner im Rück- und Seitenblick auf Khedira. Bei Werder Bremen wurde er in die zweite Mannschaft verbannt, bei Hertha "vom Hof gejagt", er landete bei Darmstadt 98, dem Verein, der ein Herz dafür hat, vermeintlich anderswo gescheiterte Profis aufzunehmen.

"Ich habe Zeit gebraucht"

In acht Profijahren von 2007 bis 2015 hat Wagner, der so hoffnungsvolle U21-Stürmer, gerade einmal zwölf Bundesligatore erzielt, seitdem hat er in zweieinhalb Jahren 29 Mal getroffen. Er ist Nationalspieler geworden, Khedira sagt, Wagner sei "ein Vorbild für alle, niemals aufzugeben".

"Ich habe Zeit gebraucht", sagt Wagner, auch um Joachim Löw zu überzeugen. Der Bundestrainer hat jahrelang auf die gesetzt, die anders sind als der andere. Die spielerischen Stürmertypen, die Schnellen, diejenigen, die den ganzen Platz als ihre Spielwiese betrachten. Die Götzes, die Draxlers, die Reus', die Schürrles.

Wagners Spielweise, sich vorrangig im Strafraum aufzuhalten, galt als gestrig, so wie er überhaupt wie einer von früher wirkt. Aus der Zeit, als Fußballprofis noch Sprüche klopften, eine Art Mario Basler der Gegenwart.

Politik als Hobby

Wagner hat sich selbst mal als "den derzeit mit Abstand besten deutschen Stürmer bezeichnet", er findet es gut, "wenn im Kader nicht 23 Schwiegersöhne sind", betrachtet Politik als sein Hobby und kann diejenigen nicht verstehen, "die Fußball als alleinigen Lebensinhalt betrachten", wie er in einem Interview mit "11 Freunde" vor ein paar Tagen sagte: "Denen empfehle ich, mal um 20 Uhr die Tagesschau einzuschalten."

Man muss die Ansichten nicht teilen, die Wagner so selbstbewusst von sich gibt, manchmal fällt das sogar recht schwer, wenn er sich zum Beispiel abfällig über Frauenfußball äußert oder die These in den Raum stellt, dass Profifußballer unterbezahlt seien. Aber er hat zumindest Meinungen. Und das ist heute schon selten genug.

Im August 2007 wurde Wagner als junger Spieler beim FC Bayern München zu seinem ersten Bundesligaspiel eingewechselt. Nach 87 Minuten kam er auf den Platz - für Miroslav Klose. Zehn Jahre später könnte er tatsächlich dessen Erbe in der Nationalmannschaft antreten. Manchmal sind die Wege im Fußball verschlungen.

"Mich kriegt keiner klein", sagt Wagner. Der Mann misst allerdings auch 1,94 Meter.