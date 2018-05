Rücktritt von Sandro Wagner Nur wer unverzichtbar ist, kann sich bei Löw was rausnehmen

Man glaubt es Sandro Wagner sofort, wie sehr sie ihn getroffen hat, diese Nichtnominierung zur Weltmeisterschaft. Seine öffentlichen Tränen auf dem Trainingsplatz des FC Bayern am Dienstag sind nachfühlbar. Eine WM-Teilnahme und damit die Chance auf den Titel ist schließlich das Größte, was ein Fußballer erreichen kann. Ein Traum, der platzt. Aussortiert zu werden ist immer bitter. In einer solchen Branche, in der die Leistungsprinzip so wichtig ist, mehr noch als anderswo.

Aber Wagners Reaktion darauf, sein Rücktritt und seine Begründung zeigen, dass er von der Nationalmannschaft unter Joachim Löw nicht besonders viel verstanden hat.

Seine Art, Dinge offen und ehrlich anzusprechen, käme beim DFB-Team offenbar nicht gut an, hat er über die "Bild"-Zeitung verbreitet. Das mag vielleicht sogar so sein, die Nationalmannschaft unter Löw ist wahrlich keine Ansammlung von Rebellen, aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um angepasst oder unangepasst, wie Wagner andeutet, es geht allein um verzichtbar oder unverzichtbar.

Man kann sich einiges erlauben

Es war immer so bei Joachim Löw: Wen er als maßgeblich für sein sportliches Konzept bewertet, der kann sich vieles erlauben. Der kann den eigenen Kapitän auf dem Spielfeld ohrfeigen, er kann Bücher lancieren, in denen Kollegen angeschwärzt werden, er kann direkt vorm Turnier mit einer Bekanntschaft im Hotelzimmer verschwinden, er kann eben auch mit dem türkischen Autokraten in die Kamera lächeln.

Über Darmstadt zum DFB Nie wieder Nationalmannschaft: Sandro Wagner hat am Mittwochabend seinen Rücktritt aus dem DFB-Team verkündet - nach nur acht Länderspielen. 2017 debütierte Wagner im Alter von 29 Jahren unter Bundestrainer Joachim Löw. Ein Jahr später ist Schluss. Der Grund: Wagner wurde nicht für die WM in Russland nominiert. "Ernst nehmen kann ich das natürlich nicht", sagte Wagner zu der Entscheidung. "Die WM wäre eine tolle Sache gewesen." Wagner polarisiert. "Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer", sagte er im Dezember 2016. Und im März 2017. Und dann noch mal im Januar 2018. 2016 sagte er in einem Interview, dass Bundesligaprofis "angemessen oder teilweise eher zu wenig" Geld verdienen würden. "Gemessen an all dem, was man aufgibt, finde ich, dass auch die bei Bayern zu wenig verdienen - selbst 12 Millionen oder so. Die Profis in den amerikanischen Ligen bekommen auch deutlich mehr." Damals stand Wagner noch nicht in München unter Vertrag, sondern in Darmstadt. Das Thema WM nervte Wagner offenbar sehr. Oder zumindest die Fragen danach. "Ihr fragt den Hummels und Müller auch nicht jede Woche, ob sie zur WM mitfahren. Und genauso sehe ich das bei mir auch", sagte er im April Pressevertretern. Im Gegensatz zum Hummels und dem Müller darf Wagner aber nicht nach Russland. Ihm wurden Mario Gomez und Nils Petersen vorgezogen. Die Anfänge: Sein Bundesliga-Debüt feierte Wagner 2007 im Trikot des FC Bayern, kam in seiner ersten Saison aber nur auf vier Jokereinsätze. Der gebürtige Münchner durchlief seit seinem zehnten Lebensjahr alle Jugendmannschaften beim Rekordmeister. International machte Wagner bei der U21-EM 2009 zum ersten Mal auf sich aufmerksam, als er zwei Tore zum 4:0-Finalsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen England beitrug. Legendär: sein Torjubel, der Robotertanz. Um auch auf Vereinsebene Spielpraxis zu sammeln, wechselte Wagner 2008 zum MSV Duisburg und erzielte in 36 Zweitligaspielen zwölf Tore. 2010 sollte der nächste Schritt folgen: Wagner unterschrieb einen Vertrag beim SV Werder Bremen. In der Hinrunde seiner ersten Saison kam er meist als Joker zum Einsatz. Sein erstes Bundesligator erzielte Wagner am 25. Spieltag gegen den SC Freiburg. Introvertiert war Wagner schon damals nicht. "Ruhe, ihr Kritiker", mag dieser Torjubel bedeutet haben. Weil er es bei Werder nicht zum Stammspieler brachte, wurde Wagner im Januar 2012 an den 1. FC Kaiserslautern verliehen, erzielte in elf Partien aber keinen Treffer für die Roten Teufel. Im Sommer 2012 folgte der nächste Transfer: Wagner wechselte zu Hertha BSC. Aber auch in der Hauptstadt kam er nicht über die Jokerrolle hinaus. In drei Jahren brachte er es zwar auf 71 Ligaspiele, schoss dabei aber nur sieben Tore. Der Durchbruch gelang Wagner erst in der Rückrunde der Saison 2015/2016 in Diensten von Darmstadt 98, als er die Lilien mit elf Toren in 17 Spielen zum Klassenerhalt schoss. Die Sache mit dem Torjubel Richtung möglicher Kritiker hat Wagner über die Jahre durchgezogen. Der Angreifer gehört sicher zu den emotionaleren Spielern der Liga. Sowas nennt man wohl "Typ". Darmstadt wurde zu klein für Wagner, also wechselte er zur TSG Hoffenheim. Unter Trainer Julian Nagelsmann entwickelte er sich merklich weiter: Aus dem kantigen Stoßstürmer wurde ein Angreifer, der mit seinen Kollegen kombinierte. Durch seine konstant guten Leistungen in der Liga empfahl sich Wagner für die Nationalmannschaft. Seine beeindruckendste: fünf Tore in den ersten fünf Länderspielen. Das war seit 40 Jahren keinem Nationalspieler gelungen. In 50 Pflichtspielen für Hoffenheim schoss er 18 Tore, bereitete acht weitere Treffer vor. Das weckte das Interesse seines Heimatklubs. Im Dezember 2017 kehrte Sandro Wagner dann tatsächlich zurück zum FC Bayern, angeblich für 13 Millionen Euro Ablöse. "Was wollen die denn mit dem?", fragten nicht wenige Bundesliga-Fans. Schließlich stürmt auf Wagners Position beim FC Bayern ein gewisser Robert Lewandowski. Tatsächlich fand sich der 30-Jährige zu Beginn der Rückrunde häufig auf der Bank wieder. Doch Lewandowski wurde oft geschont, und Wagner erhielt seine Minuten. 14-mal wurde er in der Liga eingesetzt, dreimal in der Champions League. Seine Bilanz: neun Tore, zwei Vorlagen - und die Meisterschaft. Sein letztes Länderspiel absolvierte er im März dieses Jahres, als er gegen Brasilien eingewechselt wurde. Weitere Partien werden nicht hinzukommen. Wagners DFB-Bilanz: 13 Nominierungen, acht Einsätze, drei davon über 90 Minuten, drei Tore gegen San Marino und je eines gegen Nordirland und Aserbaidschan.

Und er kann sogar, auch wenn Wagner sich das nicht vorstellen kann, den Mund aufmachen und Dinge offen ansprechen. All das ist möglich, wenn man die Anforderungen erfüllt, die Löw an seine Spieler stellt.

Wagner wähnte sich offensichtlich schon bei den Unverzichtbaren. Nach acht Länderspielen. Auf einer Position des Mittelstürmers, die der Bundestrainer noch nie besonders wertgeschätzt hat. Vor einem Jahr ist er im Vorfeld des Confed Cups erstmals in den Kreis des Nationalteams aufgenommen worden, bei dem Turnier in Russland im Vorjahr hat er dann kaum gespielt. Wie der Angreifer daraus den Anspruch auf einen Kaderplatz herleiten kann, lässt sich wohl nur verstehen, wenn man Wagners Selbstverständnis als Erklärung hinzuzieht.

Der Freiburg-Bonus hat auch mitgespielt

Natürlich hatte er auch Pech in der Nominierungsfrage. Dass sein ihm vorgezogener Konkurrent Nils Petersen beim SC Freiburg spielt zum Beispiel, Löws Herzensverein. Petersen, ein Spieler, der übrigens auch offene Worte wählt, wenn es ihm angebracht erscheint. Möglicherweise wollte der Bundestrainer mit der Nichtnominierung Wagners und von Torwart Sven Ulreich auch ein Zeichen setzen, dass auch ein Spieler des FC Bayern kein Geburtsrecht auf einen Platz im Turnierkader hat. Auch solche Dinge spielen bei der Benennung eines Aufgebots eine Rolle.

Vor vier Jahren wurde Mario Gomez ebenso als Mittelstürmer schon bei der ersten Nominierungsrunde nicht berücksichtigt, obwohl der Spieler selbst sich nach einer langen Verletzung als wieder spielfähig zurückgemeldet hatte. Er durfte daheim zugucken, wie seine Kollegen in Rio Weltmeister wurden. Gomez machte weiter, biss die Zähne zusammen. Zwei Jahre später bei der EM war er wieder im Kader. Und jetzt fährt er mit nach Russland. So kann man es auch machen.