DFB-Sieg über San Marino Wagner glänzt mit Dreierpack

Die deutsche Nationalmannschaft hat die Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation 2018 gegen San Marino souverän erledigt. Beim 7:0 (4:0)-Erfolg über den 204. der Fifa-Weltrangliste traf Sandro Wagner dreifach. Die weiteren Treffer vor der Halbzeit steuerten Julian Draxler und Amin Younes bei. Nach dem Seitenwechsel schraubten Shkodran Mustafi und Julian Brandt das Ergebnis für die DFB-Auswahl in die Höhe.

"Es macht auf jeden Fall Spaß. Wenn wir hier sind, wollen wir auch Spaß haben auf dem Platz", sagte Ersatzkapitän Draxler nach Spielende bei RTL.

Wie bereits beim jüngsten Testspiel in Dänemark (1:1) hatte Bundestrainer Joachim Löw einer Reihe von Spielern eine Chance gegeben, die bislang noch nicht viel Erfahrung im Trikot der DFB-Auswahl gesammelt haben: Amin Younes, Julian Brandt, Leon Goretzka, Lars Stindl und Wagner standen ebenso wie Torhüter Marc-André ter Stegen in der Startaufstellung.

Auf dem Feld entwickelte sich das Geschehen rasch, wie es im Vorfeld erwartet worden war. Der amtierende Weltmeister schnürte die Gäste vom Anpfiff an deren Sechzehnmeterraum ein, San Marino konnte kaum für Entlastung sorgen.

Nach einer ersten Halbchance von Goretzka per Kopf (9. Minute) ging Deutschland durch einen überlegten Schlenzer von Draxler aus acht Metern in Führung (11.). Fünf Minuten später flankte Joshua Kimmich erstmals präzise auf den eingelaufenen Wagner, der vom Elfmeterpunkt sein erstes Länderspieltor köpfte (16.).

Wagner überzeugt als Vollstrecker, Kimmich als Vorbereiter

Die überforderten San Marinesen, die bis auf eine Ausnahme allesamt als Halbprofis aktiv sind, ließen sich anschließend von einem schnell ausgeführten Freistoß überraschen. Über Younes kam der Ball zu Wagner, der problemlos zu seinem zweiten Tor einschob (29.). Beim Versuch, sein drittes Tor nachzulegen, scheiterte der Hoffenheimer Angreifer zunächst noch am Pfosten (40.).

Den Pausenstand machte stattdessen Younes mit einem Abstauber perfekt. Bei seinem Premierentor für die DFB-Auswahl profitierte der trickreiche Flügelspieler von zwei Fehlern in der Defensive San Marinos, die eine Kimmich-Ecke nicht klären konnte (38.).

Im zweiten Durchgang präsentierte sich die deutsche Nationalmannschaft weiter offensiv und spielfreudig. Arsenal-Verteidiger Mustafi grätschte den Ball kurz nach dem Wiederbeginn im Anschluss an eine Ecke ins Tor (47.). In der Folge büßte die Partie etwas an Tempo ein, Emre Can vergab aus spitzem Winkel (55.) genauso wie der eingewechselte Marvin Plattenhardt per direktem Freistoß (65.).

So war es am 21-jährigen Brandt, mit einem Flugkopfball eine weitere Maßflanke von Kimmich zum 6:0 zu verwerten (72.). Den Endstand gegen zunehmend kraftlose San Marinesen erzielte Wagner mit einem Kopfball, die Vorlage dazu kam abermals vom Bayern-Spieler (85.).

Mit der Maximalausbeute von 18 Punkten aus sechs Spielen führt das DFB-Team die Qualifikationsgruppe C weiter souverän an und kann schon beim nächsten Doppelspieltag Anfang September die Qualifikation für die WM in Russland 2018 perfekt machen, wenn die Partien gegen Tschechien und Norwegen anstehen.

Deutschland - San Marino 7:0 (4:0)

1:0 Draxler (11.)

2:0 Wagner (16.)

3:0 Wagner (29.)

4:0 Younes (38.)

5:0 Mustafi (47.)

6:0 Brandt (72.)

7:0 Wagner (85.)

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Mustafi, Hector (55. Plattenhardt) - Can - Brandt, Goretzka, Draxler (75. Demme), Younes - Stindl (55. Werner), Wagner.

San Marino: Benedettini - Bonini, Biordi, Cesarini (87. Brolli), Della Valle, Palazzi, Zafferani, Alessandro Golinucci, Cervellini, Mazza (69. Bernardi), Rinaldi (78. Hirsch).

Gelbe Karten: - / Bonini, Cervellini, Mazza

Schiedsrichter: Radu Petrescu (Rumänien)

Zuschauer: 30.000