Die Geschichte von Sandro Wagner ist immer eine Geschichte von Auf und Ab gewesen. Zwischen Stammplatz und Tribüne, Wertschätzung und Spott hat sich seine Karriere von Anfang an bewegt, er hat dazu selbst beigetragen. Es lohnt sich ein Blick auf das abgelaufene Jahr, das hat all dies noch einmal im Schnelldurchgang durchgespielt. Rauf und runter, die Achterbahn eines Fußballerlebens.

Im Januar 2018 wechselte Wagner von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern München. Ein solcher Transfer ist bei einem damals 30-Jährigen schon etwas ungewöhnlich, aber sowohl der Spieler als auch der Verein erhofften sich einiges. Wagner war schließlich auf seine späten Tage noch Nationalspieler geworden, er gehörte zur mittlerweile seltenen Spezies der Strafraumstürmer, wuchtig vor dem Tor, kopfballstark, einer, der gebraucht wird, wenn die modernen Mittel des Fußballs sich erschöpft haben.

Es war nur noch ein halbes Jahr zur Fußball-WM in Russland, Wagner hat gute Chancen, zum DFB-Kader zu gehören. Bundestrainer Joachim Löw hatte seinen langjährigen Widerstand gegen Mittelstürmer der alten Schule zuvor aufgeweicht, Mario Gomez zurückgeholt, Wagner für den Confedcup 2017 nominiert. Die Adresse FC Bayern sollte genügen, um Wagners WM-Platz zu sichern. Die Dinge standen gut für Sandro Wagner.

Zuletzt nicht mal mehr im Kader

Die Bilanz zwölf Monate später: In der Hinrunde 2018/2019 ist Wagner zu sieben meist kurzen Einsätzen in der Liga gekommen, gerade 138 Minuten stand er auf dem Platz, dafür reichen normalerweise anderthalb Spiele. Während er unter dem früheren Bayerntrainer Jupp Heynckes relativ regelmäßig zum Einsatz gekommen war und auch seine Tore machte, nahm ihn Nachfolger Niko Kovac zuletzt nicht einmal mehr in den Kader auf.

Die Nationalmannschaft ist sowieso längst kein Thema mehr. Löw hatte dann doch nur auf Gomez gesetzt und für das WM-Turnier auf Wagner verzichtet. Der Stürmer reagierte bockig und erklärte postwendend seinen Rücktritt. Der erste Nationalspieler, der nach acht Länderspielen zurücktritt, höhnte man danach auch in DFB-Kreisen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er in diesen acht Länderspielen fünf Tore erzielte. Es gibt nicht viele, die beim DFB eine solche Quote aufweisen können.

Wagner hat aus all dem die Konsequenz gezogen, er wechselt jetzt nach China zu dem Verein von Uli Stielike, er wird dort noch einmal viel Geld verdienen, China ist weit weg, in der Bundesliga werden sie ihn langsam vergessen. Aber das wird ihn wahrscheinlich nicht grämen, schon im vergangenen halben Jahr bei den Bayern hatte man ihn nicht mehr so recht auf dem Schirm.

FC Bayern, MSV Duisburg, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98, 1899 Hoffenheim, noch einmal Bayern München - eine erkleckliche Liste in zehn Profijahren. Aufgehender Stern bei der U21-EM 2009 als Kompagnon von Manuel Neuer, Sami Khedira, Jérome Boateng und Mesut Özil, aussortiert bei Werder und Hertha, Bundesliga-Held bei Darmstadt, Nationalspieler unter Julian Nagelsmann, zuletzt Deutscher Meister mit Jupp Heynckes und den Bayern - Wagner kann ein bisschen was erzählen, und wie man ihn kennt, macht er davon auch reichlich Gebrauch. Geredet hat er immer gern, manchmal war es halt ein bisschen zu viel. Oder der Zeitpunkt war ein bisschen unglücklich gewählt.

Wagner über Wagner: "Mit Abstand bester deutscher Stürmer"

Wagner hat seinen Rücktritt vom DFB damit begründet, er sei als Typ, der den Mund aufmache, bei der braven Nationalmannschaft offenbar nicht gefragt. Bei den Löw-Kritikern hat er damit einen Bonus gehabt und ist so eine Art Kronzeuge gegen den Bundestrainer geworden, das Image als quer denkender Profi wurde ihm allerdings eher von außen aufgedrückt.

Es hatte allerdings auch den Eindruck, dass es ihm ganz gut gefällt. Dass er allerdings zur WM eher deswegen nicht berücksichtigt wurde, weil Löw ihn und seine Spielweise am Ende doch für verzichtbar hielt, klingt nicht so spektakulär, war aber dann doch näher dran an den Tatsachen. Auch wenn sich Wagner selbst mal als "den mit Abstand besten deutschen Stürmer" bezeichnet hatte.

Zu den Sprüchen, die Wagner regelmäßig in die Welt brachte und vor allem der "Bild"-Zeitung immer wieder willkommenes Futter waren, gehörte auch mal die Aussage, er halte Fußballprofis im allgemeinen (und sich im besonderen) für unterbezahlt. Bei kolportierten 15 Millionen Euro Gehalt in China dürfte sich das erledigt haben.