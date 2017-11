Stürmer Wagner als Bayern-Kandidat Höchste Zeit, dass sich was dreht

Die Partie liegt zehn Jahre zurück, Saison 2007/2008, der FC Bayern spielte in Hamburg gegen den HSV. Oliver Kahn war Kapitän der Münchner, Franck Ribéry dribbelte schon damals über den linken Flügel. In der zweiten Minute der Nachspielzeit ging Miroslav Klose vom Feld, ein 19-Jähriger kam für ihn: Sandro Wagner.

Wagner bestritt im Volkspark sein viertes und bisher letztes Bundesligaspiel für den Rekordmeister. Das "bisher" muss hier stehen, denn Wagner, Ende November 30 Jahre alt, soll zu den Bayern zurückkehren und im Notfall Torjäger Robert Lewandowski ersetzen. Wagners aktueller Trainer, Julian Nagelsmann, bestätigte Gespräche zwischen Hoffenheim und Bayern. Zwischen zehn und 15 Millionen Euro soll er kosten.

Der Deal klingt insofern sinnvoll, als Bayern schon seit Ewigkeiten einen Angreifer sucht, der die Disziplin des Backup für den Polen ohne Murren hinnimmt. Außerdem wohnt Wagners Familie in der Nähe von München, sein Berater ist der Sohn von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, TSG-Mäzen Dietmar Hopp soll sich blendend mit Präsident Uli Hoeneß verstehen, und sportlich lief es für den Mittelstürmer zuletzt auch ganz gut. Wagner nach München? Es spricht viel dafür.

Der Transfer würde aber auch für etwas anderes stehen: Keiner versteht sich derzeit besser darin, die Zeit mit allen Mitteln anhalten zu wollen, als der FC Bayern. Hoeneß (65 Jahre alt) ist wieder das Vereinsoberhaupt, Jupp Heynckes (72) kehrte als Trainer zurück und Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (75) macht erneut den Mannschaftsarzt. Dass das frühere Nachwuchstalent Wagner, das unter dem ewigen Co-Trainer Hermann Gerland das Toreschießen gelernt hat, als gereifter Mann die Lösung hinter Lewandowski sein soll, ist logisch in dieser Ära des Stillstands.

Lewandowski selbst hatte sich in einem Interview mit der "Sport Bild" einen Ersatzmann gewünscht: "Einen jungen, hungrigen Stürmer holen, der hinter einem erfahrenen Profi noch lernen" will. Erfolgshunger wird man Wagner kaum absprechen können, er hat sich in den vergangenen Jahren von einem fast Vergessenen zurück in die Nationalmannschaft gespielt. Im Sommer könnte er zum WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw gehören.

Jung ist Wagner nicht, das ist kein grundsätzliches Ausschlusskriterium, aber in seinem Alter kann er trotzdem nur eine Übergangslösung sein. In einem Verein, der aktuell voll von Übergangslösungen ist. Baustellen wie die Trainerfrage oder Schwachstellen im Kader werden mit erfahrenden Lösungen kosmetisch aufgehübscht, aber nicht behoben.

Morata, Salah, Lacazette - wo war der FC Bayern?

Wagner ist vielleicht ein überdurchschnittlicher Bundesligaprofi, und seine Verpflichtung würde auch die 99,9 prozentige Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass München zum sechsten Mal in Serie Deutscher Meister wird. Aber Wagner ist nicht die Antwort auf eine Verletzung von Lewandowski vor einem Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid wie im vergangenen Jahr. Genau diesen Wettbewerb will der FC Bayern aber gewinnen.

Die Alternative muss nicht Neymar heißen und 222 Millionen Euro kosten. Aber wo war der FC Bayern, als Real Madrid Álvaro Morata loswerden wollte, AS Rom seinen Torjäger und Flankengott Mohamed Salah und Lyon Stürmer Alexandre Lacazette abgab? Das sind keine Spieler, die freiwillig auf der Bank sitzen (warum sollte man solche Profis ohnehin verpflichten?), aber sie sind entwicklungsfähig, Mitte 20 und für Bayern bezahlbar, auch wenn sie ihre neuen Klubs um die 50 Millionen Euro gekostet haben. München ist immer noch einer der umsatzstärksten Klubs der Welt, verfügt über ein abbezahltes Stadion und ein angeblich üppig gefülltes Festgeldkonto. Was soll die Kleinmacherei?

Man weiß leider nicht, wie Personaldiskussionen beim FC Bayern im Detail ablaufen. Bekannt ist aber, dass sich die beiden Klubchefs Hoeneß und Rummenigge zuletzt mehrfach - auch öffentlich - widersprochen haben. Zuletzt sollen sie sich darüber uneinig gewesen sein, wer neuer Bayern-Arzt werden soll. Rummenigge wollte offenbar den 39 Jahre alten Jochen Hahne, der die Basketball-Profis des FC Bayern betreut. Gekommen ist Müller-Wohlfahrt, angeblich auf Wunsch von Hoeneß. Bald steht die Trainerfrage an. Die nächsten Dissonanzen warten.

Von wem die Initiative in Sachen Sandro Wagner ausging, ist nicht bekannt. Vielleicht von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Seine eigene Rolle würde er damit nicht stärken. Die Verpflichtung sähe eher nach einem Deal aus, den auch Uli Hoeneß so gemacht hätte.