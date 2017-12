Vom FC Bayern umworbener Stürmer Nagelsmann rechnet mit baldigem Wagner-Wechsel

Der Transfer von Sandro Wagner vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim zu Rekordmeister Bayern München steht offenbar unmittelbar bevor. "Da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Ich gehe davon aus, dass das in den nächsten ein, zwei Wochen über die Bühne geht - wenn alles normal läuft", sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1 (1:0) in der Europa League gegen Ludogorez Rasgrad.

Nagelsmann nannte am Donnerstagabend zwar nicht explizit den Namen Wagners. Er sprach aber von einer Personalie, die schon länger öffentlich sei. Der Coach selbst hatte im November öffentlich gemacht, dass die TSG und der FC Bayern über Wagner verhandeln. Der 30-Jährige habe bereits vor Wochen um eine Freigabe in der Winterpause gebeten.

Bislang steht eine Einigung der Klubs über die Ablösesumme aus. Im Gespräch waren zuletzt zwölf Millionen Euro. Die Bayern wollen Wagner, dessen Familie in der Nähe von München lebt, als Backup für Starangreifer Robert Lewandowski verpflichten. Wagner ist in München geboren und startete beim Meister seine Profikarriere.

In der laufenden Saison erzielte der Nationalstürmer sechs Treffer in 17 Pflichtspieleinsätzen. Für die DFB-Elf traf er fünfmal in sieben Partien.