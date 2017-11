Möglicher Transfer Bayern und Hoffenheim verhandeln über Wagner-Wechsel

Nationalspieler Sandro Wagner vom Fußball-Bundesligisten Hoffenheim könnte in der Winterpause zum FC Bayern wechseln. Das bestätigte sein Trainer Julian Nagelsmann. Zwischen dem Rekordmeister und der TSG gebe es bereits einen Austausch. "Aber es gibt nichts zu verkünden, außer dass es das Interesse gibt", sagte der Coach.

Der 29 Jahre alte Angreifer habe laut "Bild"-Zeitung bereits vor Wochen um eine Freigabe in der Winterpause gebeten. Als Ablöse stünden rund zehn Millionen Euro im Raum.

Die Münchner suchen nach einem Backup für Torjäger Robert Lewandowski. Der 29-Jährige hatte am Mittwoch selbst für einen Zugang plädiert. "Jeder Spieler braucht seine Pause", sagte Lewandowski der "Sport Bild": "Es wäre schon ein Vorteil, in der entscheidenden Saisonphase eine Alternative zu haben."

REUTERS Wagner (l.) 2007 im Bayern-Trikot neben Franck Ribéry

Wagner hatte bereits in der Jugend für die Bayern gespielt und beim Rekordmeister seine ersten Profispiele bestritten. "Jeder weiß, dass Sandro Kinder hat, die in Unterhaching (nahe München, d. Red.) leben, der FC Bayern sein Jugendverein und er nicht mehr ganz jung ist", sagte Nagelsmann, der "keinen Groll" gegen den Stürmer wegen des Wechselwunsch hege. Wagner wäre nach Niklas Süle und Sebastian Rudy der dritte TSG-Profi, der innerhalb weniger Monate nach München wechseln würde.

Im Sommer debütierte Wagner in der Nationalmannschaft, für die der Mittelstürmer in sieben Einsätzen fünf Treffer erzielte. In Hoffenheim traf er in der laufenden Saison sechsmal in 15 Pflichtspieleinsätzen.