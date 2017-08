Bundesligatrainer Streich über Fußball und Politik "Also muss ich reden"

Die Veranstaltung im Audimax der Freiburger Universität ist ein paar Minuten alt, an einem langen Tisch sitzen bereits vier Männer mit Doktortitel vor knapp 800 Zuhörern und diskutieren, ob und inwieweit sich Vergleiche zwischen der Reichstagswahl 1932 und der Bundestagswahl 2017 ziehen lassen könnten, da darf auch endlich der Mann nach vorne, "auf den hier alle warten".

Christian Streich setzt sich unter großem Applaus. Die These ist nicht allzu mutig, dass vor allem der Trainer des SC Freiburg den Vorlesungssaal an diesem heißen Spätsommertag bis auf den letzten Platz gefüllt hat. Streich, der sich selbst einen "politischen Menschen" nennt, sagt die nicht wenigen Einladungen, die er zu ähnlichen Veranstaltungen bekommt, normalerweise ab. Doch hier sitzt er nun. Warum? "Weil hier gebildete Leute sitzen, die sich den ganzen Tag mit Geschichte und Politik beschäftigen. Ich denke nur darüber nach, wie wir Tore verhindern - und habe damit genug Probleme." Der erste Lacher gehört ihm. Und selbstverständlich ist es Koketterie, wenn er sich selbst so klein macht.

Der Mann aus der Kneipe

Zwei Historiker und zwei Politologen sitzen neben Streich, darunter der amtierende Oberbürgermeister Freiburgs, Dieter Salomon. Der Mann aus dem Fußball, der einst hier an der Uni Germanistik, Geschichte und Sport studierte, kann natürlich dennoch mitreden. Diese Tatsache ist für einen Bundesliga-Trainer ungewöhnlich. Doch Streichs Wirken im Fußballgeschäft ist genau das.

Seit fast sechs Jahren ist er Trainer des SC Freiburg und damit dienstältester Übungsleiter der Bundesliga. Seit 22 Jahren ist er im Verein und anfangs war vielen, darunter ihm selbst, nicht klar, ob dieser Job, der laut Streich "weit mehr im Fokus steht, als er es verdient hat", zu einem passt, der sich nächtelang bei selbstgedrehten Zigaretten in der Stammkneipe den Mund fusselig redet, wie sie in Südwestdeutschland sagen. In letzter Minute habe er nach langen Beratungen im Freundeskreis doch noch zugesagt. Es war eine enge Entscheidung. Nicht ohne Grund. Viele legten ihm zu Beginn Interviewschulungen ans Herz. Doch Streich, heute 52, blieb im Kern der Mann aus der Kneipe. Er machte die Rolle des Bundesligatrainers zu seiner eigenen - auch, weil es anders gar nicht möglich gewesen wäre.

Als er gegen die AfD wetterte, wurde er angegangen

Im kleinen Kreis nach der Veranstaltung im Audimax sagt er: "Wir Bundesligatrainer werden gehört. Also muss ich reden." Dass die meisten seiner 17 Kollegen nicht ganz so sehen, beschäftigt ihn vielleicht, er sagt es aber natürlich nicht. Die ortsansässige "Badische Zeitung" rief einst den "Streich der Woche" ins Leben, eine Videokolumne mit je einem dieser außerordentlichen Statements Streichs, der konsequent lieferte. Erst kürzlich drohte er: "Der Gott des Geldes wird immer größer. Und irgendwann verschlingt er alles."

Als er gegen die AfD wetterte und meinte, dass es darum gehe, "gegen diese unsägliche fremdenfeindliche- und gästefeindliche Politik einiger Parteien Stimmen zu sammeln", da wurde er aus einer Ecke heftig angegangen. Heute sagt er: "Genau das zeigt doch, dass es richtig war. Wenn ich dafür angefeindet werde, ist das der Beweis, dass wir unsere Stimme erheben müssen." An diesem Abend gibt es in Freiburg keine Widerworte. Alle reden gepflegt nacheinander, Streich wirkt entspannter als sonst, wenn er sich bisweilen in Rage redet und das Drumherum ausblendet.

"Wo bleibt da Zeit für Gedanken über Politik?"

Es dürfte ihm gut tun, hier nicht als "Moralapostel" abgestempelt zu werden. Das inzwischen immer auch kritische Stigma des moralisierenden Gutmenschen, das ihn in bestimmten Kreisen verfolgt - hier im gesellschaftlichen Biotop Freiburg macht es ihn zum Publikumsliebling. Dabei kann er naturgemäß weder über die Hintergründe des Aufstiegs von Adolf Hitler dozieren noch Vergleiche ins Jetzt ziehen. Dafür ist er für die Verbindung von Fußball und Politik zuständig. Er widerspricht dem früheren Bundestrainer Sepp Herberger, der von Politik nie etwas wissen wollte: "Fußball ist immer Ausdruck des gesellschaftlichen Status Quo." Und der Fakt, dass seine Mannschaft wie eigentlich alle von der Vielfalt lebe, sei allein schon ein politisches Bekenntnis.

Gleichzeitig, so sagt Streich nach der Veranstaltung auf Nachfrage, beobachte er die "konstruktive Entpolitisierung durch den Fußball. Man hat drei Decoder zuhause, der Spielplan ist aufgefächert, das Wochenende ist voll verplant. Wo bleibt da Zeit für Gedanken über Politik?"

Der Fußballtrainer und die Fluchtmöglichkeiten aus dem Alltag - normalerweise gehen sie zusammen, der Sport und die zerstreuende Unterhaltung. Streich sieht die Verbindung kritisch.

Am Ausgang des Vorlesungssaals hat ein Mitveranstalter des Podiumgesprächs einen Aufsteller platziert. In großen Lettern steht dort: "SC Freiburg - mehr als Fußball." Streich steht noch lange davor und diskutiert mit Gästen. Es geht um Politik. Irgendwann wünscht ihm jemand Glück für das nächste Spiel gegen Dortmund. Streich braucht kurz, dann bedankt er sich. Es wirkt, als hätte er das Sportliche in diesem Moment komplett ausgeblendet.