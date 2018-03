Bayerns Sieg in Freiburg "Eines der besten Spiele der Saison"

Nicht, dass es noch ernsthafte Zweifel daran gegeben hätte, aber seit Sonntagabend weiß es die Nation mit absoluter Gewissheit: Ab Sommer wird sich Jupp Heynckes wieder mehr Zeit für seinen Hof am Niederrhein nehmen - und nicht weiter den FC Bayern trainieren. Sein Nachfolger beim Rekordmeister - das weiß das Land jetzt auch - wird zudem nicht der derzeitige Freiburg-Coach Christian Streich werden.

Und so ganz nebenbei erzählten die beiden Trainer noch, wie sie den Münchner 4:0-Sieg in Freiburg empfunden hatten: als gnadenlos überzeugenden Leistungsnachweis der mit Abstand besten deutschen Fußballmannschaft.

Nach dem Spiel sprach Henyckes allerdings auch detailliert von den Stärken des SC und betonte gerade Streichs Qualitäten. Der FCB habe das Freiburger Spiel im Training simuliert, um gegen die "läuferisch immens starke und taktisch sehr gute Mannschaft" vorbereitet zu sein. Besonders aufmerksam notierten die Reporter aber Heynckes' einleitende Worte in Bezug auf Streich, dass diese Partie "heute unsere letzte Begegnung sein wird". Bis dahin hatten einige Journalisten noch Zweifel gehegt, ob sich Heynckes nicht im letzten Moment doch noch von Uli Hoeneß zum Bleiben überreden lassen würde.

Gerüchte um Nachfolge: Streich verärgert, Heynckes gelassen

Daraus aber wird nichts - genauso wenig wie aus Streich als Nachfolger bei den Bayern. Das entsprechende Gerücht, das in den Stunden zuvor im Boulevard die Runde gemacht hatte, wurde bei der Pressekonferenz gleich ausgeräumt. "Es ist ärgerlich, dass Leute irgendwelche Dinge in die Welt setzen, die einfach nicht wahr sind", sagte Streich, der im Übrigen schon mehrfach betont hat, dass er es völlig undenkbar findet, einen einmal geschlossenen Vertrag zu brechen. Und seinen Kontrakt beim SC hat er erst jüngst verlängert.

DPA Christian Streich

Heynckes kommentierte die Gerüchte um Streich eher augenzwinkernd. Zum einen könne er sich nicht vorstellen, dass Streich die "kuschelige Stadt" Freiburg verlassen wolle. Und zum anderen kenne er diese Art von Spekulationen zur Genüge: "Ich bin in Hoffenheim und Frankfurt auch schon gefragt worden, ob ich mir die Trainer dort als meine Nachfolger vorstellen kann", sagte Heynckes: "Und wenn wir in Leipzig spielen, werde ich das sicher auch nochmal gefragt werden."

Aber egal, wer im Sommer auf Heynckes folgen wird: Der neue Trainer wird ein schweres Erbe antreten. Denn es liegt ja nicht nur an der (relativen) Schwäche der anderen Spitzenmannschaften, dass die Bayern so unangefochten an der Tabellenspitze stehen. Die 20 Punkte Vorsprung sind vor allem durch die Klasse der Münchner zu erklären. Und diese Klasse hat die Mannschaft in Freiburg einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Höler vergibt Freiburgs einzige Großchance früh

Dabei hatten die Gastgeber in den ersten 20 Minuten sogar richtig stark gespielt. "Aber dann brauchst du gegen die Bayern das Erfolgserlebnis", sagte Streich: "Sonst hast du keine Chance." Das blieb dem Sportclub allerdings versagt, Angreifer Lucas Höler hatte die Führung auf dem Fuß, als er frei aufs Bayern-Tor zulief, aber Torwart Sven Ulreich lenkte den Ball zur Ecke. Das war in der 12. Minute. Mehr klare Chancen hatte der SC nicht.

Die Bayern wiederum hätten locker auch noch zwei, drei Tore nachlegen können - hätten sie nach dem 4:0 nicht Gnade walten lassen, indem sie das Tempo herunterschraubten. So blieb es bei den Treffern von Corentin Tolisso, Sandro Wagner, Thomas Müller und einem Eigentor von SC-Keeper Alexander Schwolow, das Müller regelrecht erzwang.

Insgesamt hatten die Bayern so gut gespielt, dass auch der strenge Heynckes zugab, er habe "eines der besten Spiele in dieser Saison" gesehen. Es war im Übrigen ein Spiel, bei dem Robert Lewandowski und Arjen Robben 90 Minuten lang auf der Bank blieben und sowohl Franck Ribéry als auch Kingsley Coman ganz fehlten.

Dem SC und Nils Petersen blieben am Sonntag immerhin noch eine vage Hoffnung: "Dass die Bayern auch gegen die anderen Abstiegskandidaten so stark spielen."