Vor dem Bayern-Spiel Schalkes fatales Gift

Bei Schalke 04 herrschte wochenlang Aufbruchstimmung. Ist der Klub nach nur einem Spieltag schon wieder ein "Chaos-Haufen"? Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls die Berichterstattung. Ein schlechtes Spiel, und schon greifen die vertrauten Reflexe.

Schalke stehe vor dem Spiel gegen die Bayern am Freitagabend (20.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky) "schon am Scheideweg" titelt die "Waz", der "Kicker" warnt vor einem "absoluten Fehlstart", und die "SZ" sieht "erste Vorboten der Schalker Sinnkrise". Lauter Überschriften, die auch aus einem beliebigen September der vergangenen Jahre stammen könnten.

Neu ist allerdings die gelassene Reaktion auf die verfrühte Hysterie. Manager Christian Heidel begegnet den finsteren Ausblicken mit demonstrativer Gleichgültigkeit. Auch wenn die Partie gegen die Bayern verloren gehe, werde in Ruhe weitergearbeitet. "Nach der Niederlage in Frankfurt sind diese Schlagzeilen keine Überraschung", sagt der neue Sportvorstand, "aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es im Klub keine Unruhe gab, es wurde nur über Unruhe geschrieben." Eine schlaue Differenzierung.

Dabei war es Heidel selbst, der nach dem ersten Spiel eine bemerkenswerte Debatte lostrat, die ganz sicher auch intern für Aufregung sorgt, und das wahrscheinlich sogar soll. Im Kern wirft der Manager dem Team einen gefährlichen Hang zur Überheblichkeit vor. In der Mannschaft stecke der Glaube, "ja, wir sind so gut, dass es auch mit 98 Prozent Einsatzbereitschaft funktionieren kann", sagt Heidel. "Es gibt sicher Spieler in unseren Reihen, die sich stärker einschätzen, als sie sind." Zum Saisonauftakt gab es Schalker, die in den 90 Minuten bei der Eintracht dreimal mit maximaler Intensität gesprintet sind, während der direkte Gegenspieler zwölf solcher Läufe absolvierte.

Endlich sagt's mal einer

Probleme dieser Art haben schon den früheren Trainern Jens Keller und André Breitenreiter Kopfzerbrechen bereitet. Doch die ehemaligen Verantwortlichen wollten nie ein grundlegendes Problem im Wesen der Mannschaft erkennen. Zumindest in der Öffentlichkeit haben sie die These von der zweifelhaften Mentalität immer wieder für Unfug erklärt. Vielleicht weil sie keine Lösung wussten. Oder weil sie es selbst waren, die die Verantwortung für den Charakter des Kaders trugen. Das ist jetzt anders.

DPA Christian Heidel

Heidel hat von ganz allein eine große Mentalitätsdebatte angestoßen. "Mein Eindruck ist jetzt nicht, dass die individuelle Klasse beim FC Schalke so viel höher war als bei dem Verein, wo ich vorher tätig war", sagt er. Es sei "wichtig, dass die Spieler das wissen, wir müssen dahin kommen, dass die Spieler von Schalke 04 verstehen, dass sie in jedem Spiel ans Limit gehen müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen." Und dabei ist Heidel den Spielern nicht mal unbedingt böse, es gebe eben solche Typen und solche Typen, entscheidend sei die Mixtur.

Gift im Organismus

In diesem Sommer habe er daher explizit "darauf geachtet, dass durch die Zugänge ein neuer Input in die Mannschaft kommt, um den Mix zu verändern", erklärt Heidel. Spieler wie Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Naldo (der gegen die Bayern mit Rückenproblemen auszufallen droht), Abdul Rahman Baba, Benjamin Stambouli oder Coke sind Fußballer, die den FC Schalke kerniger machen sollen. Auch Breel Embolo ist so ein Typ, der mit Intensität auf Ballverluste reagiert, statt die Verantwortung zur Rückeroberung den Kollegen aus der Defensive zu überlassen.

Aber die Kräfte der Stagnation sind immer noch stark, wie im ersten Spiel erkennbar wurde. Figuren wie Klaas-Jan Huntelaar, Kapitän Benedikt Höwedes, Eric-Maxim Choupo-Moting oder Dennis Aogo spielten in Frankfurt wie so oft in den vergangenen Jahren: träge, ohne besonders viel Leidenschaft, hoffend, dass irgendwann die Kunstfertigkeit eines Individualisten die Sache schon regeln würde. Dass dieses für jede Mannschaft fatale Gift sich einfach nicht aus dem Schalker Organismus entfernen lässt, ist schon erstaunlich.

Markus Weinzierl weicht dem Thema aus. Er beschäftige sich nicht mit der Vergangenheit, erwiderte er auf eine entsprechende Nachfrage. Aber natürlich steht die Überwindung der alten Schalker Unzulänglichkeiten im Mittelpunkt seiner Arbeit. Die Hoffnung ruht auf den Zugängen, von denen Bentaleb, Baba, Naldo und Embolo die besten Aussichten auf einen Einsatz im Freitagsspiel haben. Und natürlich darauf, dass sogar der selbstgefälligste Schalker zumindest gegen die Bayern ein wenig Demut empfindet.