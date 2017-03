Schalkes Remis gegen Gladbach Mit den Mitteln eines Underdogs

Eine schillernde Europapokalnacht hatten die Menschen in Gelsenkirchen wahrlich nicht erlebt. Beim 1:1 des FC Schalke gegen Borussia Mönchengladbach hatten beide Mannschaften solide gearbeitet, ohne besonders spektakulär zu spielen. Und so wunderte sich mancher Beobachter, dass die Worte, die die Schalker wählten, erstaunliche Ähnlichkeiten zu jener Rhetorik aufweisen, die den größten Erfolg der Vereinsgeschichte begleitete.

Im Mai ist es genau 20 Jahre her, dass der Revierklub den Uefa Cup gewonnen hat, und auch nach den denkwürdigen Abenden von damals fielen Sätze wie: "Wir haben alles gegeben." (Guido Burgstaller). Oder: "Wir müssen einfach anknüpfen an diese Leidenschaft und den Willen auf dem Platz." (Benedikt Höwedes).

Selbst das legendäre "Die Null muss stehen", tauchte in abgewandelter Fassung auf, als Leon Goretzka erklärte: "Im Rückspiel muss jetzt das Ziel sein, zu null zu spielen. Wir selbst sind immer für einen eigenen Treffer gut." Wie 1997 versuchen die Schalker, ihre fußballerische Unterlegenheit mit Hingabe und Einsatzbereitschaft zu kompensieren, doch ein ganz entscheidender Unterschied bleibt: Vor 20 Jahren ließen sie in den Heimspielen auch gegen begabtere Kontrahenten keine Gegentore zu, an eine Wiederholung des Wunders von Mailand glaubt daher kaum jemand.

Kein Klub für größere Ambitionen

Und dennoch überschütteten die Fans ihre Mannschaft mit Zuneigung und Anerkennung. Sie sind bescheiden geworden auf Schalke. "Mit den vielen Höhen und Tiefen ist es kein einfaches Jahr für die Fans", sagte Höwedes, "man muss echt den Hut vor denen ziehen, wie die wie eine Eins hinter uns stehen, uns auch in schwierigen Situationen nicht im Stich lassen."

Es war eine ordentliche Leistung, die Schalke seinem Publikum bot, kein Feuerwerk, aber solide Arbeit, an deren Ende zwar kein Sieg steht, aber immerhin ein Hauch von Zuversicht. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel", sagte Manager Christian Heidel, Höwedes sprach von einer "tollen Reaktion" auf das 2:4 vom Samstag (ebenfalls gegen Gladbach) und lobte, wie seine Mitspieler "füreinander da gewesen" seien.

Sie haben gekämpft und die von Trainer Markus Weinzierl verordnete Umstellung von Fünfer- auf Viererkette seriös umgesetzt. Die Basics eben. Und dennoch verfestigt sich mehr und mehr das Gefühl, dass dieser FC Schalke in seinem gegenwärtigen Zustand einfach kein Klub ist, der größere Ambitionen formulieren kann. Selbst in solch einem guten Spiel, in dessen Schlussphase die Gelsenkirchener mit etwas Glück auch hätten gewinnen können, ist zu sehen, dass Borussia Mönchengladbach reifer und individuell einfach besser besetzt ist.

Bei ihrem Tor brauchten sie die Hilfe der niederländischen Schiedsrichter, die ein Foul von Höwedes an Raffael ungeahndet ließen, Burgstaller traf nach 25 Minuten zum Ausgleich. Allerdings verkörpert der österreichische Stürmer zugleich ein Schalker Dilemma: Er ist engagiert, verfügt über solide Fähigkeiten, ist aber aufgrund seiner technischen Mängel kein Fußballer, der ein Team in die Bundesligaspitze führen kann. Und von dieser Sorte Spieler hat der FC Schalke zu viele.

Kaderzusammenstellung dürfte bald hinterfragt werden

Eric Maxim Choupo-Moting spielte nach seiner Einwechslung stark, doch leider ist zu befürchten, dass er wieder seiner Neigung zur Lethargie verfällt, wenn Weinzierl ihn in die Startelf befördert. Goretzka ist ein brillanter Fußballer, der aber zu wenig Torgefahr entwickelt. Maximilian Geis beherrscht die Kunst des langen Balles wie kaum ein anderer in der Bundesliga, doch ihm fehlt die Dynamik, die im Mittelfeldzentrum mitunter möglich ist. Man könnte diese Liste beliebig erweitern.

Das weiß natürlich auch der für die Kaderzusammenstellung verantwortliche Sportvorstand Heidel, der ganz offen überlegte, "ob es an der Qualität" liegt. Zumal der nicht mehr ganz unumstrittene Weinzierl an diesem Tag ein paar gute Impulse gegeben hatte. Der Trainer ließ sein Team in einem sauberen 4-4-2-System antreten, die zunehmend kritisch betrachtete Fünferkette wurde vorerst abgeschafft. "Die Jungs hatten das Gefühl, dass sie nach dieser Umstellung viel besser zurechtkamen, als am Samstag", sagte Heidel und sein Gladbacher Kollege Eberl befand: "Schalke scheint stabil zu sein, sie haben sich an ihre Lage angepasst."

Diese Lage bleibt allerdings alles andere als wunschgemäß. Denn nach diesem Unentschieden mit dem angestrebten Auswärtstor geht Borussia Mönchengladbach natürlich als klarer Favorit ins Rückspiel am kommenden Donnerstag. Schalkes Hoffnungen auf einen Titel wären damit frühzeitig begraben.