Schalke gegen Paok Saloniki Es geht auch friedlich

Die Pressestelle der Gelsenkirchener Polizei war am Mittwoch besonders fleißig gewesen. Vier Mitteilungen hatte sie zum Europa-League-Duell zwischen Schalke 04 und Paok Saloniki veröffentlicht. Nicht etwa zum Spiel, das für die Schalker nach dem 3:0 in Griechenland zur Pflichtübung geworden war und 1:1 endete. Den Beamten ging es um mögliche Ausschreitungen. Doch die blieben aus.

2013, beim ersten Aufeinandertreffen der Klubs, war das noch anders. Damals hatte die Polizei die Nordkurve gestürmt, um eine mazedonische Fahne zu entfernen, die die Schalke-Ultras wegen ihrer Freundschaft zu den Fans von Vardar Skopje aufgehängt hatten. Allerdings nicht die aktuelle Landesfahne, sondern den "Stern von Vergina".

Ein Politikum zwischen den Nachbarländern Mazedonien und Griechenland, die sich seit Jahren um Historie, Namen und Symbole streiten. Eins davon ist eben dieser "Stern von Vergina", durch den sich die Nationalisten unter den Paok-Fans derart provoziert fühlten, dass sie mit einem Platzsturm drohten. Am Ende des rabiaten Polizeieinsatzes im Schalker Fanblock gab es 89 Verletzte.

Vor dem jetzigen Spiel hatte es Warnungen an die Schalke-Fans gegeben, die Fahne erneut zu zeigen. Der vereinseigene Ordnungsdienst sowie Hundertschaften der Polizei würden notfalls präventiv eingreifen. Trotzdem hing die Fahne auch dieses Mal, zudem weitere mazedonische. Reaktionen gab es nicht. Ebenso wenig auf die vielen Plakate gegen die Paok-Fans, die Uefa, die Polizei und den eigenen Vorstand.

Dass das Treiben auf den Tribünen derart viel Beachtung fand, lag an der zähen Darbietung auf dem Rasen. Zwar gab es ein paar Chancen sowie einen ansehnlichen Spielzug zum 1:0 von Alessandro Schöpf (23. Minute). Spätestens damit stand Schalke aber bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest. Daran änderte auch das Eigentor von Matija Nastasi zwei Minuten später nichts. Wirkliche Fahrt nahm das Spiel nicht mehr auf.

Das lag auf Schalker Seite auch an den fünf Neuen, von denen sich niemand für einen dauerhaften Einsatz von Beginn an empfahl. Nicht Matija Nastasi in der Dreierkette, nicht Johannes Geis oder Max Meyer im Mittelfeld, nicht Eric Maxim Choupo-Moting oder Klaas-Jan Huntelaar im Sturm.

Huntelaar spielte schwach

Besonders Huntelaar wirkte im ersten Startelf-Einsatz seit Oktober seltsam teilnahmslos. Hin und wieder forderte der 33-Jährige winkend den Ball, bekam ihn aber selten. Kluge Laufwege, um Pässe zu erzwingen, waren nicht zu sehen. Seine beiden harmlosen Abschlüsse landeten am Außennetz.

In Saloniki hatte er nach seiner Einwechselung nur fünf Minuten gebraucht, um sein 50. Europapokal-Tor zu erzielen. Laut Trainer Markus Weinzierl das "I-Tüpfelchen" des 3:0-Sieges, Huntelaar selbst sprach hatte von einem "perfekten Abend" gesprochen. Das passte zu seiner Ankündigung zuvor. "Meine Zeit auf Schalke ist noch nicht abgelaufen", sagte der Niederländer der "Sport Bild". Er wolle allen beweisen, "dass ich der beste Stürmer bin, wenn ich die Chance dazu bekomme".

Die Frage ist allerdings, wie viele er noch bekommt. Am Sonntag in Köln (1:1) saß er wieder auf der Bank. Nächsten Samstag gegen Hoffenheim dürfte Winter-Zugang Guido Burgstaller erneut den Vorzug erhalten. Langfristig wird Huntelaar auch nicht am derzeit verletzten Breel Embolo vorbeikommen. Und im Sommer läuft sein Vertrag aus.

Weinzierl bevorzugt Draufgänger wie Burgstaller und Embolo

Derzeit spricht nicht viel dafür, dass die Schalker mit dem zweitbesten Torjäger ihrer Bundesliga-Geschichte (81 Treffer) verlängern. Huntelaar soll dem Vernehmen nach sechs bis sieben Millionen Euro pro Saison verdienen. Selbst wenn er Abstriche macht, ist das eine Menge Geld für ein Team, das kommendes Jahr wohl nicht international spielt. Erst recht für einen Spieler, den der Trainer nicht in der Startelf sieht, weil ihm die draufgängerische Spielweise von Burgstaller und Embolo mehr zusagt.

Huntelaar selbst wollte das Thema am Mittwochabend nicht kommentieren. Er konzentriere sich nur auf die nächsten Spiele. Welche Rolle der Niederländer in denen spielt, verriet sein Trainer nicht. Huntelaar sei "seit 14 Tagen im Training" und habe dort "einen guten Eindruck hinterlassen, deswegen hat er heute gespielt", sagte Weinzierl, ohne allerdings ins Schwärmen zu geraten. "Er war ein Teil einer durchschnittlichen Mannschaft."