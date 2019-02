Christian Heidel ist nicht mehr lange Manager von Schalke 04. Spätestens im Sommer will der 55-Jährige aufhören. Das gab der Verein kaum 20 Minuten nach der 0:3-Niederlage in Mainz am Samstag bekannt.

Heidel steht seit Wochen in der Kritik, vor allem für seine Transferpolitik. Nach der überraschenden Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison liegt Schalke nun nur auf Platz 14 und steht nach dem 2:3 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City vor dem Aus in der Champions League.

Heidel habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, seinen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag "auf eigenen Wunsch vorzeitig auflösen, spätestens im Sommer sein Vorstandsamt niederlegen und somit seine Tätigkeit für den Klub damit beenden" zu wollen, hieß es in einem Statement. Der Aufsichtsrat habe diesem Wunsch entsprochen und bemühe sich nun um eine "zügige Lösung".

Heidel selbst erklärte seine Entscheidung damit, dass der Verein in der Bundesliga "aus unterschiedlichen Gründen hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben" sei. Dafür trage er "selbstverständlich die Gesamtverantwortung".