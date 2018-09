1. Schalke besinnt sich auf alte Stärken

Domenico Tedesco probierte in den vergangenen Spielen einiges aus. Mal spielte er mit einer Viererkette, mal mit einer Doppelsechs. Gegen Porto ließ Tedesco wie in der vergangenen Spielzeit ein 3-1-4-2 spielen, mit nur einem Spieler auf der Sechserposition: Nabil Bentaleb war die zentrale Anspielstation im Spielaufbau. Weston McKennie und Suat Serdar spielten dagegen die etwas offensiveren Achterpositionen. Der Matchplan: Lange Bälle - und dann malochen. Schalke wollte den zweiten Ball.

Und so fiel auch das Führungstor: Bentaleb gewann am eigenen Sechzehner den Ball, spielte direkt einen hohen Ball ins Mittelfeld, wo McKennie das Kopfballduell gegen Danilo Pereira gewann. Serdar ging mit dem Ball los, spielte wieder auf McKennie, der Breel Embolo zum Treffer bediente. Bentaleb spielte 17 Pässe in die gegnerische Hälfte, nur 41 Prozent kamen an. Eigentlich eine schlechte Quote, die aber das Schalker Spiel verfälscht. Auch Tedesco attestierte seinem Team nach dem Spiel: "Wir haben das alles andere als nicht gut gemacht." Schalke ist auf einem guten Weg.

STEPHANIE LECOCQ/EPA-EFE/REX/Shutterstock Dortmunds Trainer Lucien Favre

2. Bei Dortmund stimmt nur das Ergebnis

"Wir wollen in Brügge unsere Ambitionen sofort klar untermauern!", sagte Sebastian Kehl, der neue Leiter der Lizenzspielerabteilung, dem "Kicker". Doch der BVB knüpfte in der Partie beim Club Brügge an die enttäuschenden Leistungen der Vorsaison an, als man gerade einmal zwei Punkte in sechs Spielen erringen konnte. Besonders enttäuschend: Die neu ins Team gerückten Alex Witsel und Mario Götze fanden überhaupt nicht in die Partie - die beiden hatten ebenso wie ihre Teamkollegen Jadon Sancho und Marco Reus nach einer halben Stunde keinen gewonnenen Zweikampf aufzuweisen.

Überhaupt Reus - wieder einmal musste der Nationalstürmer als vorderster Spieler agieren. Kehl hatte im "Kicker"-Interview noch deutlich für eine Positionierung auf der Außenposition plädiert. "So kann er naturgemäß viel mehr am Spiel teilnehmen und gefährlich werden." Gefährlich wurden aber meist die Belgier, der einzige Treffer des Spiels fiel nach einer Slapstick-Aktion. Es war einer von nur zwei Schüssen aufs Tor von Brügge.

REUTERS Georginio Wijnaldum, Daniel Sturridge und Sadio Mané

3. So ist der FC Liverpool ein Titelkandidat

Beim 3:2 (2:1) gegen Paris Saint-Germain hat der FC Liverpool zahlreiche Attribute gezeigt, die einen Anwärter auf den Thron in der Königsklasse auszeichnen. Von Beginn an zeigten sie sich, gestärkt von fünf Auftaktsiegen in der Premier League, zielstrebig und banden die Franzosen in ihrer eigenen Hälfte - sechs Ecken in den ersten neun Minuten und zwei Tore nach 36 Minuten waren Ausdruck von Mut und einer Entschlossenheit, die sich aus Geschlossenheit speist. So fügte sich Daniel Sturridge nahtlos in ein gefestigtes Team ein, dem auch die Abwesenheit von Roberto Firmino nichts ausmachen konnte. Torschütze des 1:0? Sturridge.

Defensiv ließen sie nach dem Anschlusstreffer von Thomas Meunier (40. Minute) bis zur 82. Minute keinen weiteren Torschuss der Elf von Thomas Tuchel zu. Überragend: Georginio Wijnaldum mit einer Passquote von über 90 Prozent. Als Mohamed Salah patzte und PSG zum Ausgleich kam, schalteten die Reds sofort wieder in den Vorwärtsgang und kamen durch aggressives Nachsetzen im Anschluss an eine Ecke noch zum Siegtreffer. Bezeichnend dafür, wie offensive Stärke und defensive Konsequenz beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp Hand in Hand gehen: Vorne standen nach 90 Minuten 17 zu 9 Torschüsse zu Buche, hinten gewährte man einem Weltklassestürmer wie Edinson Cavani bis zu seiner Auswechslung gerade einmal 20 Ballaktionen.