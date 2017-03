Schalke im Europa-League-Viertelfinale Die Eurofighter sind zurück

Wummernde Bässe und wildes Männergebrüll drangen aus der Kabine des FC Schalke, als die Spieler nach ihrem triumphalen Erfolg zum Duschen kamen. "Pure Emotionen", erfüllten den Raum, berichtete Kapitän Benedikt Höwedes nach dem 2:2 seines Teams im Borussia Park, das seinen Klub ins Viertelfinale der Europa League befördert hatte.

Während die grün-schwarzen Verlierer noch lange nach dem Abpfiff wie wahllos auf einer Wiese verteilte Skulpturen herumstanden. Mit hängende Schultern, leeren Blicke und bewegt von ähnlich intensiven Gefühle wie die Schalker. Nur eben in der Verlierervariante.

Etwas später sollte Gladbachs Jonas Hofmann angesichts eines zweifelhaften Elfmeters etwas von einer "Frechheit" stammeln, die das renommierte Schiedsrichterteam aus England sich erlaubt habe."Wir haben heute Glück gehabt", konstatierte Leon Goretzka, nachdem der andere Schalker Treffer ebenfalls eher zufällig durch einen Platzfehler gefallen war. Einerseits stimmte das, in Wahrheit taugen solche Erklärungsversuche aber nicht wirklich, um diesen intensiven Abend der wilden Europapokalgefühle zu fassen.

Erinnerungen an 1997 werden wach

Mindestens ebenso bedeutsam wie das günstige Zusammenspiel der Zufälle, war die fast magische Energie, die die Schalker im Verlauf dieses Abends entwickelten. Eine Energie, die den eigenen Glauben stärkte, den Gegner einschüchterte. Und die süße Fantasien vom Europapokalsieg beflügelt. "Ich weiß, dass ganz Schalke von sowas träumt, und das ist auch gut so", sagte Manager Christian Heidel.

Es dauerte nicht lange, da kursierten die ersten Bilder aus der Kabine in den sozialen Netzwerken: feiernde Fußballer mit Botschaft. "Eurofighter", stand auf dem Schal, den Höwedes in die Kamera hielt. Zum Abschluss einer denkwürdigen Fußballnacht bestärkten auch die Spieler die Hoffnung, diese Mannschaft könne tatsächlich etwas Ähnliches schaffen, wie jene alten Helden, die dem Klub 1997 den vielleicht größten Moment der eigenen Geschichte schenkten: den völlig überraschenden Uefa-Cup-Sieg einer Mannschaft, die im königsblauen Universum bis in alle Ewigkeit als "Eurofighter" firmieren wird.

Drei Tage vor dem diesjährigen Finale jährt sich dieser legendäre Erfolg zum 20sten mal, der auch deshalb einen so bedeutsamen Platz im Gefühlsleben der Schalker einnimmt, weil er so unglaublich gut zu diesem Klub und seinen Ruhrpottfans passte. Es war der Triumph einer eher limitierten Truppe, die mit viel Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft über sich hinauswuchs. "Genau diese Mentalität", sieht Höwedes nun auch in dieser Mannschaft.

Fußballerisch war Schalke nämlich nicht besonders gut, 2:0 führte die Borussia nach Treffern von Andreas Christensen (26.) und Mahmoud Dahoud zur Pause (45.), doch in der zweiten Hälfte entwickelten die Gelsenkirchener eine machtvolle Widerstandskraft. Nach Goretzkas Anschlusstreffer zum 2:1 (54.) habe sich ein Gefühl von "Angst im Stadion" festgesetzt, sagte Trainer Markus Weinzierl. Die Gladbacher verloren all ihre Zuversicht, und Schalke wurde immer gieriger.

"Das sind die besonderen Momente"

Natürlich war Glück im Spiel, dem Elfmeter, den Nabil Bentaleb zum 2:1 verwandelte (68.), ging ganz sicher kein absichtliches Handspiel voraus, aber der Hauptgrund für diesen Schalker Erfolg war die enorme physische Kraft. "Wir haben so viel Power und so viel Energie gehabt, die wir in der zweiten Halbzeit rauslassen konnten", sagte Höwedes - ein bemerkenswerter Befund am Ende einer Phase mit sechs englischen Wochen am Stück.

Nun hoffen sie also auf einen Schub für den Rest der Saison. "Das sind diese besonderen Momente, die man in einer Saison erlebt", sagte Manager Christian Heidel, der schon lange darauf wartet, dass diese unbeständige Mannschaft sich endlich auch im Bundesligaalltag stabilisiert. Wobei eine weitere Parallele zu dem großen Eurofighter-Jahr in den Problemen im heimischen Ligawettbewerb liegt.

1997 beendete der Revierklub die Saison auf Rang zwölf, selbst der graue Ligaalltag lässt sich nun also als Hinweis deuten, dass es klappen könnte mit dem ganz großen Coup. "Die Fans glauben da auf jeden Fall dran", sagte Leon Goretzka am Ende des Abends, "wir sind jetzt einen Schritt näher gekommen". Zwar ist weiterhin schwer vorstellbar, dass ein Team mit derart deutlichen fußballerischen Schwächen tatsächlich einen Europapokal gewinnt.

Aber das war auch vor 20 Jahren so.