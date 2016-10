Europa League Schalke auf dem Weg zum Gruppensieg

In der Bundesliga läuft es bei Schalke 04 noch gar nicht nach Wunsch, dafür hält sich der Verein in der Europa League schadlos. Auch das dritte Spiel der Gruppenphase beendete Königsblau als Sieger. Bei FK Krasnodar in Russland gewann Schalke durch ein frühes Tor des Ukrainers Evgen Konopljanka 1:0.

Trainer Markus Weinzierl musste nicht nur auf den schwer verletzten Stürmer Breel Embolo verzichten, der möglicherweise für die gesamte Saison ausfällt. Auch das Quartett Leon Goretzka, Eric-Maxim Choupo-Moting, Sead Kolasinac und Nabil Bentaleb trat die Dienstreise wegen diverser Blessuren erst gar nicht an. So probierte es der Coach stattdessen mit Franco Di Santo und Jungnationalspieler Max Meyer in der Offensive. Klaas-Jan Huntelaar, über Jahre gesetzt, saß erneut nur auf der Ersatzbank.

Die personell veränderte Schalker Mannschaft zeigte sich allerdings von Beginn an sehr aktiv, hatte schnell ihre Chancen und belohnte sich früh mit der 1:0-Führung. Konopljanka nahm einen Abpraller aus der Abwehr nach einer Freistoßflanke direkt und traf genau in den Winkel. Schon zuvor hatte Meyer eine Großchance auf das 1:0 ausgelassen.

Die Russen, wie die Schalker bisher ohne Verlustpunkt in der Gruppe, wirkten beeindruckt und spielten fahrig, drucklos und nach vorn wenig effektiv. Schalke dagegen hatte die Partie weitgehend im Griff und hatte wenig Probleme, den Vorsprung in die Halbzeitpause zu bringen.

Das Bild änderte sich in der zweiten Hälfte nur unmaßgeblich. Die Russen waren feldüberlegen, versuchten, Druck aufzubauen, rannten sich aber immer wieder an der gut postierten Gelsenkirchener Abwehr fest oder vertändelten den entscheidenden Pass vor dem Strafraum. Die Schalker Deckung um Benedikt Höwedes war eigentlich in jeder Szene auf der Hut. So wurde es mehr und mehr ein Spiel ohne Höhepunkte, das dem Schlusspfiff entgegen plätscherte.

Es hat schon deutlich kompliziertere Spiele in dieser Saison für die Schalker gegeben. Die nächste Partie am Sonntag (17.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in der Liga gegen Mainz könnte schon wieder dazugehören.

FK Krasnodar - Schalke 04 0:1 (0:1)

Tore: 0:1 Konopljanka (11.)

Krasnodar: Krizjuk - Jedrzejczyk, Martinowitsch, Granqvist, Petrow - Eboue (55. Gaczinski), Kaboré, Podbereskin (66. Laborde), - Achmedow (74. Mamaev), Joaozinho - Ari

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli, Aogo - Caicara, Meyer (75. Huntelaar), Konopljanka (65. Schöpf) - Di Santo (90. Kehrer)

Schiedsrichter: Clattenburg (England)

Zuschauer: 34.291 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Naldo, Di Santo