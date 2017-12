Kölner Remis auf Schalke Verbockt

Tage der Entscheidung: "Ich könnte mit jeder Entscheidung leben, aber es muss eine her." So die Aussage von Kölns Trainer Peter Stöger drei Tage vor der Partie auf Schalke. Nach dem 2:2 bei Schalke 04 soll diese Entscheidung nun anstehen und zwar noch vor dem Europa-League-Spiel in Belgrad, wie Stöger nach Schlusspfiff betonte.

Videobeweis: 75. Minute, Elfmeter oder nicht? Den Kölnern stockte der Atem. Schiedsrichter Tobias Stieler sollte doch wohl nicht für den FC entscheiden? Benjamin Stambouli hatte den Arm in Kopfhöhe, als ihn Sehrou Guirassys Schussversuch aus kurzer Entfernung traf. Da gehörte er nicht hin, die Strafstoßentscheidung erschien nicht zwingend, aber nachvollziehbar. Ein Videobeweis im Zweifel für den FC? Sachen gibt's. Guirassy verwandelte sicher.

Köln verliert (trotz Remis): Acht Punkte hinter dem Siebzehnten, neun hinter dem Sechzehnten, da macht sich ein Unentschieden beim Tabellendritten eigentlich ganz gut. Der FC steht allerdings schon mit dem Rücken zur Wand, da ist ein Punkt gut für die Moral. Moral fließt aber nicht in die Tabelle ein.

Schalke verliert (trotz Remis): Die Bilanz aus einem Auswärtsspiel in Dortmund und einem Heimspiel gegen Köln: zwei Punkte. Für ein Spitzenteam zu wenig, da mögen noch so viele Glückshormone ausgeschüttet worden sein. Glückshormone fließen aber nicht in die Tabelle ein.

Die erste Hälfte: Begann mit einem Lattenstreichler von Guido Burgstaller, der nach Vorarbeit von Amine Harit (7. Minute) die Führung knapp verpasste. Die größte Chance der Gäste im ersten Durchgang: Yuya Osako scheiterte nach feiner Vorarbeit von Milos Jojic an S04-Torwart Ralf Fährmann (11.). In der 36. Minute dann die Führung für die Gastgeber: Max Meyer löffelte den Ball in den Strafraum, Daniel Caligiuri kam vor Timo Horn an den Ball und schob diesen aus der Drehung zu Burgstaller, der problemlos zum 1:0 vollendete. Verdient? Verdient. Die Gastgeber kamen auf zehn Torschüsse, die Kölner auf nur einen.

Die zweite Hälfte: Schalke ließ es ruhig angehen, zu ruhig. Nach einem Freistoß von Jojic gelangte der Ball zu Guirassy, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drücken konnte (50.). In der 72. Minute die erneute Führung für die Gastgeber: Harit traf nach feiner Vorarbeit von Burgstaller und Breel Embolo. Doch Köln kam erneut zurück. In der 75. Minute bekam Benjamin Stambouli den Ball an den Unterarm, den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Guirassy. Naldo vergab in der Schlussminute die größte Chance der Schalker per Kopf, der Kölner Osako holte sich in der Nachspielzeit nach einer Schwalbe noch Gelb-Rot ab.

Die Lehren aus Dortmund: Schalke-Trainer Domenico Tedesco legte sein Augenmerk bei der Vorbereitung auf den FC weniger auf die begeisternde zweite Hälfte in Dortmund, sondern mehr auf die katastrophale erste. Die Konsequenz: S04 verzichtete auf den Vollgasfußball, der zu vier eigenen Toren führte, sondern arbeitete am Defensivverhalten, das vier zugelassen hatte. So mussten Thilo Kehrer und Franco Di Santo auf der Bank Platz nehmen, für sie rückten Matija Nastasic und Amine Harit in die Startelf.

Die Personalie Goretzka: Zwei der drei in Dortmund vorgenommenen Wechsel vollzog Tedesco also bereits vor Anpfiff. Der Dritte im Bunde, Leon Goretzka, durfte erst ab der 56. Minute mittun. Ob der neue Übungsleiter den Nationalspieler mit Vertragsende 2018 so für andere Vereine unattraktiv machen möchte? Kontraktverlängerung, weil hübscher Teilzeitjob? Goretzka fiel nur durch eine Szene auf. In der 83. Minute verpasste er Salih Özcan einen Kopfstoß vor die Brust, der ungeahndet blieb.

Die Personalie Bisseck: Am vergangenen Spieltag feierte Yann Aurel Bisseck im Alter von 16 Jahren sein Bundesligadebüt. Unter der Woche hatte er Geburtstag und bestritt auf Schalke im Alter von nun 17 Jahren sein zweites Bundesligaspiel. Es sei ihm zu wünschen, dass er sein drittes nicht erst mit 18 zu verzeichnen hat.

Der Tasmania-Vergleich: Nach dem 14. Spieltag der Saison 1965/1966 hatte die bislang schlechteste Mannschaft der Bundesligageschichte, Tasmania Berlin, einen Sieg und ein Remis auf der Habenseite. Damit lägen sie in der Spielzeit 2017/2018 immer noch vor dem 1. FC Köln.