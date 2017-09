Schalke gegen Bayer Jamaika!

Ausgangslage des Spiels: Beide mit neuen Trainern in die Saison gegangen, beide nicht mehr europäisch dabei, beide bisher schon mit drei Pleiten - das muss und kann nur Unentschieden ausgehen.

Ergebnis des Spiels: Natürlich unentschieden, 1:1 (1:0), zwei Mal Leon. Tore durch Leon Goretzka (34.) und Leon Bailey (60.). Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Halbzeit: Gab eine mehr als dezente Ahnung, warum der Bundesliga-Fußball unterm europäischen Topniveau derzeit durchtaucht. Irgendwann durchbrach Leon Goretzka mit einem direkt verwandelten Freistoß die Tristesse aus Pässen ins Nichts und falschen Laufwegen. Jener Goretzka, der zuvor vom Eurosport-Livereporter bereits zu "einem der wertvollsten Spieler weltweit" gemacht worden war.

Die zweite Halbzeit: Erheblich aufregender, wenn auch nicht viel besser. Leverkusen kam sogar mehrfach gefährlich vors Schalker Tor und, wie es so schön heißt, belohnte sich mit dem Ausgleich. Zwei Videobeweise sorgten für das notwendige Entertainment, um sich auch am nächsten Tag noch über das Spiel unterhalten zu können.

Spieler des Spiels: Nach 45 Minuten kam der 20-jährige Leon Bailey bei Leverkusen auf den Platz, und sofort war mehr los in der Bayer-Offensive. Der Mann nutzt die Gunst der Stunde in Deutschland, schließlich kommt er aus dem aktuell überaus populären Jamaika. So effektiv wie er müssen Lindner und Özdemir erst noch werden.

VAR des Spiels: Den Videobeweis gab es nach dem großen Erfolg der Vorwochen diesmal gleich doppelt. Gerade in der Schlussphase eines Spiels ist der Beweis ein willkommener Anlass für die Profis, mal richtig durchzuschnaufen. Vor allem, wenn der Schiedsrichter wie in diesem Falle Guido Winkmann sich die Szene am Spielfeldrand in aller Ruhe noch mal anschaut und sich dafür mehr als drei Minuten Zeit nimmt. Als man schon fürchtete, Winkmann sei bei einer Netflix-Serie hängengeblieben, riss er sich dann doch noch vorm Fernseher los, um am Ende Gelb zu zücken. Es kreißte der Berg, und er gebar eine Maus.

Gewinner des Spiels: Der saß in einem TV-Studio am Spielfeldrand. Mit welcher Klarheit Eurosport-Experte Matthias Sammer die Fehler auf dem Platz analysierte, mit welcher Beharrlichkeit er sich weigerte, den deutschen Fußball hochzujubeln, das war schon beeindruckend. So einer wäre im Moment als Sportdirektor bei den Bayern bestimmt gefragt.

Verletzung des Spiels: Einer der Bender-Zwillinge. Muss man mehr sagen? Diesmal erlitt Lars eine Platzwunde am Kopf, wurde noch am Spielfeldrand genäht, kam zurück aufs Feld und bereitete gleich das 1:1 vor. Seinen Bruder dürfte das nur unwesentlich beeindruckt haben.

Eurosport Player des Spiels: Erinnert sich noch jemand an die Diskussionen vom Saisonstart? An das Ruckeln und die Bildausfälle? Lange vorbei, wieder ein Aufreger weniger. Alles klappte diesmal wie am Schnürchen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass es kein HSV-Spiel war.

Zitat des Spiels: "Ich verstehe das nicht bei Bayer Leverkusen" - ebenfalls von Matthias Sammer. Das könnte auch das Motto über der Geschichte dieses Klubs sein. Und gleichzeitig bei Twitter:

Ich werde aus Schalke nicht schlau. — Martin Schneider (@MSneijder) September 29, 2017

Erkenntnis des Spiels: Schalke muss noch ein kleines bisschen zulegen, damit das etwas wird mit der von SPON vorhergesagten Vizemeisterschaft. Aber das wird schon.

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)

1:0 Goretzka (34.)

1:1 Bailey (60.)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Caligiuri, McKennie (90. Meyer), Oczipka - Goretzka - Harit, Konoplyanka (84. Di Santo) - Embolo (54. Burgstaller)

Leverkusen: Leno - Retsos, Tah, S. Bender, Wendell - L. Bender, Aránguiz (46. Havertz) - Bellarabi (46. Bailey), Brandt (82. Kohr) - Alario, Volland

Schiedsrichter: Winkmann

Zuschauer: 61.500

Gelbe Karten: Oczipka, Nastasic / Alario, Wendell, Havertz