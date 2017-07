Internationale Testspiele Schalke 04 und Inter Mailand trennen sich Remis

1997 gewann Schalke 04 den Uefa-Cup gegen Inter Mailand. Zwanzig Jahre später trafen sich die Klubs in China wieder. In Changzhou trennten sich der Tabellenzehnte der abgelaufenen Bundesligasaison und der Siebte der Serie A 1:1 (0:0).

Daniel Caligiuri brachte die Schalker in der 60. Minute in Führung, der eingewechselte Jeison Murillo glich in der 73. Minute für Inter aus. Zuvor hatte die Elf von Domenico Tedesco im Rahmen ihrer Chinareise bereits Besiktas Istanbul 3:2 besiegt.

Manchester-Derby - in Houston

Englands Rekordmeister Manchester United hat im texanischen Houston das erste Stadtderby außerhalb Großbritanniens gegen Manchester City 2:0 (2:0) gewonnen. Die Tore für die Mannschaft von José Mourinho erzielten Neuzugang Romelu Lukaku in der 37. und Marcus Rashford in der 39. Minute.

AP Romelu Lukaku



Lukaku war erst vergangene Woche für eine kolportierte Ablösesumme von circa 85 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester United gewechselt.