Schalker Remis in Gladbach Bayern-Jäger verzweifelt gesucht

Wer wird Zweiter? Es sieht so aus, als müsse man über den kommenden Meister nicht lange diskutieren. Der FC Bayern eilt davon und kein Team schickt sich an, ihm zu folgen. Leipzig reibt sich im Europacup auf, Dortmund ist komplett neben der Spur. Eine gute Gelegenheit für Schalke und Mönchengladbach, die Kräfteverhältnisse hinter den Bayern neu zu sortieren. Beide können sich ohne internationale Belastung voll auf die Liga konzentrieren und rücken auch kontinuierlich in der Tabelle nach oben. Heute nahmen sie sich jedoch gegenseitig die Punkte weg. Immerhin: Es deutet sich ein spannender Kampf um den zweiten Platz an.

Das Ergebnis: Ein 1:1 (1:0), das in Ordnung geht. Hier geht es zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Zwanzig Minuten lang passierte nicht viel. Danach umso mehr. Schalke haderte mit der Umstellung auf eine Viererkette. Gladbach bestrafte diesen chaotischen Beginn nach einem Standard: Matthias Ginter verlängerte eine Ecke, die Christoph Kramer am langen Pfosten über die Linie grätschte (32. Minute). Fünf Minuten später landete der Ball im Tor der Borussia. Doch Naldo hatte vor seinem Kopfball Jannik Vestergaard mit einem beherzten Schubser aus dem Weg geräumt (28.). Dann verließ die Gastgeber das Glück. Erst wurde ein Tor von Lars Stindl aberkannt (37.), dann wurde ihnen ein Elfmeter verweigert (40.). Zwar war Naldo deutlich in Stindl gerauscht, Oscar Wendt hatte jedoch zuvor ein Offensivfoul gegen Daniel Caligiuri begangen. Wir kommen gleich noch mal darauf zu sprechen.

Die zweite Hälfte: Die Bilder gleichen sich: Beide Teams spielten ähnlich abwartend wie zu Beginn der Partie. Zunächst drückte Gladbach ein wenig mehr, dann übernahm Schalke die Initiative. Und wurde vom Gegner belohnt: Eine Hereingabe von Caligiuri grätschte Vestergaard völlig unbedrängt ins eigene Tor (62.). Guido Burgstaller ließ noch einige gute Gelegenheiten ungenutzt, sonst passierte nicht mehr viel.

Es geht um den Angriffszug, der zum Strafstoß (bzw. zum Tor) führt. Dieser wird geprüft. https://t.co/0YqK0RywLj — Collinas Erben (@CollinasErben) 9. Dezember 2017

VAR das korrekt? In der 40. Minute grätschte Naldo Stindl um. Dafür bekam er die Gelbe Karte und Gladbach einen Elfmeter. Der Videoschiedsrichter meldete sich jedoch und nahm die Entscheidung von Schiedsrichter Sascha Stegemann zurück. Begründung: Unmittelbar davor hatte der Gladbacher Wendt ein Offensiv-Foul begangen. Dies war jedoch nicht abgepfiffen worden. Das Foul von Wendt wäre an sich allerdings noch kein Fall für den Videobeweis gewesen. Da es jedoch erst durch das nicht geahndete Foul des Gladbachers zum Foul von Naldo kam, muss beides in Zusammenhang betrachtet werden und wird zum Fall für den Videoschiedsrichter. Alles klar?

Härtester Hund: Ist Christoph Kramer. Den Mann, der die Kopfverletzungen magisch anzuziehen scheint, hatte es im Spiel gegen den FC Bayern wieder erwischt. Gegen Wolfsburg setzte der Mittelfeldspieler der Borussia noch aus, heute stand er wieder auf dem Platz. Ohne Maske. Als Belohnung gab es den ersten Bundesliga-Treffer seit fast drei Jahren für ihn.

Die Systemtrainerfrage: Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl hatte öffentlich Kritik an der DFB-Trainerausbildung geäußert. Dabei zielte er besonders auf die sogenannten Systemtrainer ab und nannte Schalkes Domenico Tedesco als einen Vertreter dieser Spezies. Ihm sei das egal, sagte der Gescholtene vor dem Spiel. Insgesamt scheinen die Schalker Fans ganz zufrieden mit ihrem Systemtrainer zu sein.

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 1:1 (1:0)

1:0 Kramer (23. Minute)

1:1 Vestergaard (62., Eigentor)

Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Kramer (79. Cuisance), Zakaria - Hazard, Grifo (76. Bobadilla) - Raffael, Stindl

Schalke: Fährmann - Kehrer (67. Stambouli), Naldo, Nastasic, Oczipka - Meyer - Embolo (60. Burgstaller), McKennie, Harit (83. Konopljanka), Caligiuri - Di Santo

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: Elvedi - Harit, Nastasic

Zuschauer: 54.018 (ausverkauft)