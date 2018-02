Schalke-Trainer Tedesco über Keeper Fährmann "Bin fast erleichtert, dass er auch mal Fehler macht"

Das musste wohl einfach raus: Zlatko Junuzovic rannte zur Eckfahne und brüllte mit seinem österreichischen Akzent: "Wos is los, wos is los?" Der exzessive Jubel war verständlich, schließlich hatte Werders Mittelfeldspieler gerade auf Schalke das2:1 in der Nachspielzeit erzielt - und damit Bremen von den Abstiegsrängen geschossen.

Auch die anderen Bremer waren froh: "Das ist wichtig für den Kopf", sagte Maximilian Eggestein, dessen Adrenalinspiegel schon weit genug gesunken war, um den Erfolg richtig einzuordnen: "Wir haben uns das nicht so sehr verdient, wie wir uns das vielleicht in den vergangenen Spielen verdient gehabt hätten."

Werder, vor dem Anpfiff auf dem 16. Tabellen-Platz, gewann beim zuvor Dritten, obwohl die Leistung tatsächlich mäßig war. Dass dann doch Tore fielen, hatten beide Teams zunächst den Torhütern zu verdanken. Jiri Pavlenka, der bei Schalkes Führungstor einen Schuss von Jewhen Konopljanka durch die Hände flutschen ließ (24. Minute), konnte immerhin noch einen Sieg bejubeln. "Ich freue mich, dass wir ihm schwere Nächte ersparen konnten", sagte Eggestein.

"Das macht ihn menschlich"

Ralf Fährmann nahm die Schuldgefühle hingegen mit nach Hause: "Es tut mir für die Mannschaft leid." Die Niederlage resultiere dennoch mehr aus "Pech", sie "wird uns aber in keiner Weise zurückwerfen". Der Torwart verwies auf den "Entwicklungsprozess", in dem die "sehr junge Mannschaft" stecke. Bei einem Durchschnittsalter der Startelf von 26,3 Jahren klingt die Erklärung jedoch wenig plausibel.

Noch auf dem Platz hatte sich Schalkes Torwart bei seinem Trainer Domenico Tedesco entschuldigt. "Aber das braucht er nicht. Ich bin fast erleichtert, dass er auch mal Fehler macht. Das macht ihn menschlich", sagte Tedesco. Fährmann hatte den Schalkern in dieser Saison viele Punkte gerettet, Experten und Fans sehen ihn als Kandidaten für die Nationalmannschaft.

Angreifer Franco di Santo enttäuschte erneut

Umso überraschender, dass Fährmann einen harmlosen Schuss fallen ließ, wie es ihm vor dem 1:1 von Max Kruse (79.) passierte. Auch beim zweiten Tor der Bremer traf Fährmann eine Mitschuld. Tedesco lehnte es aber ab, einzelne Spieler für die zweite Heimniederlage der Saison verantwortlich zu machen. Stattdessen sagte er: "In Auswärtsspielen treten wir spritzig auf und mutig, daheim hingegen lethargisch." Zwischen der 45. und 75. Minute registrierte Tedesco dann eine "sehr gute Phase".

Ralf Fährmann

Das sah auch Bremens Trainer Florian Kohfeldt so: "Da hätten wir auch gut 0:3 hinten liegen können." Doch Schalke, das ist eine bekannte Schwäche, verlor an Elan, wurde passiver, zog sich zurück, um einen knappen Vorsprung zu retten. Der Platzverweis für Matija Nastasic (78., Gelb-Rot), der damit am kommenden Spieltag in der Partie beim FC Bayern München gesperrt sein wird, war eine Folge davon.

Der Innenverteidiger war nach seiner Verwarnung in der ersten Hälfte durch weitere Fouls aufgefallen, Tedesco wechselte ihn aber nicht aus. Ein Fehler - genau wie die Aufstellung von Franco Di Santo, der im Sturmzentrum gegen seinen ehemaligen Verein wieder einmal enttäuschte. Domenico Tedesco nahm das alles gelassen hin. "Wir ziehen uns nicht an Ergebnissen hoch, sondern an der Art und Weise, wie wir arbeiten."

Schalke 04 - Werder Bremen 1:2 (1:0)

1:0 Konopljanka (24.)

1:1 Kruse (79.)

1:2 Junuzovic (90.+3)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Bentaleb (46. Goretzka), Meyer, Oczipka - Harit, Di Santo (65. Burgstaller), Konopljanka (70. Pjaca)

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Delaney - Maximilian Eggestein, Gondorf (70. Junuzovic) - Rashica (56. Johannsson), Belfodil (90.+4 Langkamp) - Kruse

Schiedsrichter: Guido Winkmann

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)

Gelb-Rote Karte: Nastasic wegen wiederholten Foulspiels (78.)

Gelbe Karten: Kehrer (3) - Moisander (3)