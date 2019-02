Angreifer Edin Dzeko ist nach seiner Schiedsrichterattacke im italienischen Pokal für zwei Spiele gesperrt worden. Wie sein Verein AS Rom mitteilte, muss der 32-Jährige zudem eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen.

Bei der 1:7-Pleite der Roma gegen den AC Florenz im Pokal-Viertefinale am vergangenen Mittwoch hatte der ehemalige Bundesliga-Profi die Fassung verloren und den Schiedsrichter angespuckt. Daraufhin wurde er vom Platz gestellt.

Die Sperre gilt für den Pokalwettbewerb. Da Rom ausgeschieden ist, wird Dzeko sie erst in der kommenden Saison absitzen müssen. Dzeko spielte von 2007 bis 2010 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, danach war er für Manchester City in der Premier League aktiv. Seit 2015 ist er in Rom.