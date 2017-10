Schiedsrichter-Streit Gräfe setzt DFB unter Druck

Schiedsrichter sollen unparteiisch sein. Das gelingt in den meisten Fällen, zumindest in den 90 Minuten auf dem Rasen. Abseits des Platzes stehen sich nun aber zwei Parteien gegenüber, die recht unversöhnlich miteinander umgehen und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein ernsthaftes Problem bereiten. Im Zentrum des Streits stehen der aktive Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe sowie die Funktionäre Herbert Fandel und Hellmut Krug.

Gräfe hatte zu Saisonbeginn dem Berliner Tagesspiegel ein Interview gegeben und den früheren Schiri-Chefs Fandel und Krug fehlende Transparenz, schlechten Führungsstil und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Mittlerweile sind die beiden nicht mehr für die Einteilung der Elite-Schiedsrichter verantwortlich, haben in neuen Rollen aber weiter viel Einfluss. "Wo dieses hinführt, haben wir zum Beispiel leider an den Leistungen der Saison 2015/2016 sehen müssen und sehen es nun auch bei der unzulänglichen Behandlung des Themas Videobeweis", sagte Gräfe nun in einer aktuellen persönlichen Erklärung.

Warum Gräfe sich nun erneut äußert? Weil seine Vorwürfe am gestrigen Dienstag bereits zu einem zweiten Treffen in der DFB-Zentrale geführt haben, der Verband aber vorerst Konsequenzen scheut. "In dem knapp vierstündigen Gespräch wurden die verschiedenen Sichtweisen und Vorwürfe in aller Offenheit angesprochen. Die Eindrücke aus dieser Unterredung werden wir im nächsten Schritt analysieren", sagte der beim DFB für das Schiedsrichterwesen zuständige Vize-Präsident Ronny Zimmermann.

An der Unterredung hatten unter anderem Gräfe, Schiedsrichter-Sprecher Felix Brych, Lutz Michael Fröhlich (Vorsitzender der Elitekommission), Fandel (Vorsitzender DFB-Schiedsrichterausschuss), Krug (DFB-Schiedsrichtermanager) und Willi Hink (DFB-Direktor) teilgenommen. Brych soll dabei Gräfes Anschuldigungen aus persönlichen Erfahrungen bestätigt haben.

Die persönliche Erklärung von Manuel Gräfe anlässlich des Treffens u.a. mit Fröhlich, Krug, Fandel und Brych. pic.twitter.com/mBz4RULX5F — Collinas Erben (@CollinasErben) 17. Oktober 2017

"Meine persönliche Aussprache mit dem DFB hat bereits vor sechs Wochen nach der Veröffentlichung meines Interviews stattgefunden", teilte Gräfe weiter mit. Am Dienstag sei er in erster Linie beim DFB gewesen, um den Ausführungen von Brych beizuwohnen. "Der durchschaubare Versuch, die von uns aufgezeigten Fehlentwicklungen auf persönliche Empfindlichkeiten von mir oder anderen abzustellen, geht fehl."

Vor allem Krug hatte Gräfe nach dem Interview angegriffen und jede Verantwortung von sich gewiesen. "Wir sind alle irritiert", sagte Krug. "Zum einen, was den Zeitpunkt angeht, das zum Saisonstart zu machen, zum anderen, was die Inhalte betrifft. Wir Referees treffen uns mehrmals im Jahr, deswegen hat uns die Kritik komplett überrascht." Das Interview sei "unverzeihlich und nicht akzeptabel".

Gräfe wiederum will auch diesen Vorwurf nicht gelten lassen: "Ich habe diese gesamte Problematik seit 2015 immer wieder intern sowohl bei den Verantwortlichen des Schiedsrichterausschusses als auch auf höheren Ebenen des DFB und letztlich in der Öffentlichkeit angesprochen."

Der ehemalige Schiedsrichter Peter Gagelmann kritisiert die öffentliche Auseinandersetzung. "Tatsächlich scheint es unterschiedliche Meinungen bei den Schiedsrichtern zu geben", sagte Gagelmann, der im Mai 2015 sein letztes Bundesligaspiel geleitet hatte. Es habe sich aber auch "einiges getan". Seit 2016 ist Fröhlich der Chef der Elite-Schiedsrichter. "Er hat ein sehr hohes Ansehen", sagte Gagelmann.