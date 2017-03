Schiedsrichter-Fehlentscheidungen Pfiff ins Klo

Byron Aldemar Moreno Ruales aus Ecuador liebte Gerechtigkeit, so sahen es seine Landsleute. Sie nannten ihren besten Schiedsrichter in den guten Tagen "el Justiciero", den Gerechtigkeitsliebenden. Wie das jedoch oft so ist, gibt es nicht nur gute Tage - und nicht nur eine Übersetzung. Eine andere wäre beispielsweise "Selbstjustizler".

Auch das passt irgendwie zu Byron Moreno, denn das und weitaus schlimmere Dinge werfen sie Moreno in weniger guten Tagen an den Kopf. Und von diesen Tagen gibt es viele seit dem Sommer 2002, der Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan und dem Achtelfinale zwischen Gastgeber Südkorea und Italien.

Die Wissenschaft hat die Bedeutung des Heimschiedsrichters untersucht. Ein Ergebnis: Theoretisch Unparteiische lassen bei Rückstand des Heimteams 22 Sekunden länger nachspielen. Unbewusst. Was Moreno mit dem Gast aus Italien anstellte, ist dem Unbewussten jedoch wohl nicht zuzurechnen. Der Südamerikaner brachte die Gäste zur Verzweiflung - und schickte sie am Ende gar nach Hause.

"Schlechtester Schiedsrichter aller Zeiten"

Die Liste der kniffligen Entscheidungen, die er nahezu alle für das Heimteam, den krassen Außenseiter, fällte, ist so lang wie die Aneinanderreihung italienischer Schimpfworte für Schiedsrichter. Alles gipfelte in der Verlängerung, als er Kapitän Francesco Totti nach einer vermeintlichen Schwalbe vom Platz schickte und einen italienischen Treffer nicht anerkannte. Moreno meinte: Abseits - was es nie und nimmer war. Südkorea gewann 2:1 und zog bis in Halbfinale weiter, wo gegen Deutschland Schluss war.

Aus Moreno, dem kleinen Schiedsrichter mit dem angsterfüllten Kaninchen-vor-der-Schlange-Blick wurde in kürzester Zeit der größte Bösewicht der Fußballgeschichte - zumindest aus italienischer Sicht. Auf Sizilien benannten sie neu gebaute Pissoirs nach dem Schiedsrichter und Panini zog aus Protest seine Fußball-Sammelbilder ein. Die "Gazzetta dello Sport" nannte ihn den "schlechtesten Schiedsrichter aller Zeiten", Italiens Coach Giovanni Trapattoni fand Moreno, der sich wenig später einen dicken Sportwagen leistete, "kriminell".

2010 wurde Moreno beim Heroin-Schmuggeln erwischt

Und sogar Fifa-Präsident Sepp Blatter sah sich zur Verlautbarung genötigt, in Zukunft nur noch die besten Schiedsrichter einzusetzen. Dass sich der Schweizer in der Folge immer wieder gegen den Videobeweise aussprach, führten seine Kritiker jedoch darauf zurück, dass es der Fifa eben gar nicht unrecht sei, ihr Spiel zumindest ein wenig selbst in der Hand zu haben.

Moreno selbst gab in der Folge so ziemlich alles aus der Hand. Ende 2002 ließ er bei einem Ligaspiel in seiner Heimat zwölf Minuten nachspielen - aus 2:3 wurde 4:3, dann erst war Schluss. Der Sieger kam aus Quito, dort in der Hauptstadt kandidierte Moreno zu dieser Zeit für das Stadtparlament. Sein Slogan: "Rote Karte der Korruption."

Nachgewiesen wurde Moreno nie etwas - bis 2010. Am Flughafen John F. Kennedy in New York wurde er erwischt, wie er versuchte, sechs Kilogramm Heroin in die USA zu schmuggeln. Die Folge: zweieinhalb Jahre Gefängnis. Italiens Nationaltorhüter nahm es mit Humor, vielleicht auch, weil auf dem Weg zum WM-Titel 2006 in Deutschland kein Schiedsrichter im Weg gestanden hatte. "Sechs Kilo Drogen? Die hatte er 2002 schon", spottete Torhüter-Legende Gianluigi Buffon: "Im Blutkreislauf."

