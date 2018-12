Schottischer Fußball Zwei Festnahmen nach rassistischen Rufen

"Die Vorfälle sind eine Schande", sagte Stephen Robinson, Trainer des schottischen Fußball-Erstligisten FC Motherwell, nach dem Spiel bei Heart of Midlothian. Etwa 20 Anhänger der Heimmannschaft hatten seinen Spieler Christian Mbulu von der Haupttribüne aus beim Aufwärmen der Teams rassistisch beleidigt. Die Polizei wertete Videoaufnehmen aus und nahm zwei Personen fest.

"Ich dachte wir hätten das Jahr 2018, aber das war finsteres Mittelalter. Es ist abscheulich, dass ein Spieler sich so etwas aussetzen muss" , sagte Robinson und adressierte die Störer im Stadion. "Sie sollten sich nicht einmal in der Nähe des Fußball bewegen. In keiner sozialen Schicht sollte so etwas Platz haben und eine moderne Gesellschaft sollte so etwas auch nicht akzeptieren."

Ein Sprecher der Gastgeber, Heart of Midlothian, sagte gegenüber der BBC, man werde mit der Polizei bei der Aufklärung "vollständig kooperieren". In einem Statement des Vereins heißt es, der Klub "verabscheut Rassismus und jede Form von Übergriffen". Die Verantwortlichen würden unbefristete Stadionverbote erhalten.