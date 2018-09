Der Fußball in Deutschland scheint in der Schweiz hoch im Kurs zu stehen: Torwart Yann Sommer wurden bei den Männern als Nachfolger von Granit Xhaka (FC Arsenal) bereits zum zweiten Mal zum Spieler des Jahres gewählt. Bei den Frauen setzte sich Lara Dickenmann vom VfL Wolfsburg zum insgesamt achten Mal in der von den Fans bestimmten Wahl durch.

DPA Lara Dickenmann (l.)

Zum "Rookie of the year" wurde Denis Zakaria (ebenfalls Borussia Mönchengladbach) gewählt, Trainer des Jahres ist erneut Nationalcoach Vladimir Petkovic. Das Tor des Jahres schoss nach Meinung der Schweizer Fußballfans Xherdan Shaqiri vom FC Liverpool im Spiel bei der vergangenen Weltmeisterschaft gegen Serbien.