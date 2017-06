+++ Fußball-Transferticker +++ Kolasinac verkündet Wechsel zum FC Arsenal

+++ Kolasinac wechselt nach London +++

Sead Kolasinac verlässt Schalke 04 und wechselt zum FC Arsenal in die Premier League. "Ich werde meine Karriere in London fortsetzen", teilte Kolasinac mit, auch beide Vereine bestätigten den Wechsel. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft aus, Schalke erhält also wie schon beim Abgang von Joel Matip zum FC Liverpool im Vorjahr keine Ablöse. Insgesamt bestritt Kolasinac 123 Profispiele für Schalke. In der vergangenen Saison gelangen ihm als Linksverteidiger zwölf Torbeteiligungen in 36 Einsätzen. (mon/dpa)

+++ Pepe verlässt Real Madrid +++

Verteidiger Pepe verlässt nach zehn Jahren Real Madrid. Der 34-Jährige verkündete im Radiosender "Cadena Cope" selbst seinen Abschied, nachdem er sich mit Real nicht über die Verlängerung seines Vertrages einigen konnte. Kritik übte Pepe an Trainer Zinédine Zidane: "Was er für Madrid getan hat, ist spektakulär, aber es gibt Dinge, die ich nicht verstehe. Warum bin ich aus dem Team verschwunden?" Zidane hatte beim Champions-League-Finale dem Franzosen Raphaël Varane den Vorzug gegeben. Angeblich soll Pepe zu Paris St. Germain wechseln. (mon/dpa/sid)

+++ Spalletti neuer Trainer bei Inter +++

Luciano Spalletti wird nach eigenen Angaben neuer Trainer von Inter Mailand. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei Inter Mailand. Es ist alles geklärt", sagte Spalletti der Nachrichtenagentur Ansa. Der 58-Jährige war bis zum Ende der abgelaufenen Saison noch Trainer beim Ligakonkurrenten AS Rom und landete mit dem Klub auf Platz zwei. (bka/dpa)

+++ 69 Millionen für einen Verteidiger +++

Der Niederländer Virgil van Dijk vom FC Southampton könnte zum teuersten Abwehrspieler der Geschichte werden. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, soll der FC Liverpool für den 25-Jährigen umgerechnet knapp 69 Millionen Euro zahlen. Bislang ist der Brasilianer David Luiz der teuerste Verteidiger. Er kostete 50 Millionen Euro, als er 2014 von Paris St. Germain zum FC Chelsea wechselte. (bka/sid)

+++ Mailand will angeblich Aubameyang +++

Der AC Mailand hat offenbar Interesse an Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang. Laut "Gazzetta dello Sport" soll Milans Sportdirektor Mauro Fassone dem BVB 60 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer geboten haben. Dem Spieler winkt angeblich ein Vertrag mit einem Gehalt von 7,5 Millionen Euro plus Boni. Auch der FC Arsenal und Frankreichs Pokalsieger Paris St. Germain sollen Interesse an Aubameyang haben. (bka/sid)

+++ Wolfsburgs Rodríguez nach Italien +++

Noch mal der AC Mailand: Laut "Gazetta dello Sport" hat sich der Klub auch mit Außenverteidiger Ricardo Rodríguez vom VfL Wolfsburg auf einen Transfer geeinigt. Am Mittwoch soll der 24 Jahre alte Schweizer Nationalspieler den Medizincheck absolvieren. Milan zahlt dem Bericht zufolge 15 Millionen Euro Ablöse an Wolfsburg. Rodríguez soll einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der Eidgenosse war 2012 für acht Millionen Euro vom FC Zürich zum VfL gewechselt. (bka/sid)

+++ Beim HSV soll es bald Verstärkungen geben +++

HSV-Sportchef Jens Todt hat die erste Verstärkung für die kommenden Tage angekündigt. Man sei zuversichtlich, "dass in den nächsten sieben Tagen etwas klappt", sagte Todt der "Hamburger Morgenpost": "Treiben lassen wir uns aber nicht." Nach den Abgängen von René Adler, Johan Djourou, Matthias Ostrzolek und Ashton Götz gibt es noch keine feststehenden Zugängen bei den Hanseaten. (bka/sid)

+++ Braunschweig verlängert nicht mit seinem Kapitän +++

Kapitän Marcel Correia wird zukünftig nicht mehr für den Zweitligisten Eintracht Braunschweig spielen. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler erhält nach Angaben von Manager Marc Arnold keinen neuen Vertrag. Correia war vor sechs Jahren aus Kaiserslautern gekommen und absolvierte wegen Verletzungen in der abgelaufenen Saison nur 15 Spiele. Auch Mittelfeldspieler Nik Omladic und Außenverteidiger Phil Ofosu-Ayeh werden den Zweitligadritten verlassen. (bka/dpa)