+++ Transferticker +++ Rudy soll Leipzig zu teuer sein

+++ GERÜCHTEKÜCHE +++

Leipzig wird offenbar nicht Rudys neuer Arbeitgeber

Beim FC Bayern hat Sebastian Rudy unter Niko Kovac nur geringe Aussichten auf einen Stammplatz. Der Trainer hatte bestätigt, den mit einem bis zum 30. Juni 2020 ausgestatteten Mittelfeldspieler nicht mit allen Mitteln halten zu wollen. Der FC Schalke 04 und RB Leipzig sollen Interesse an dem 28-Jährigen gezeigt haben. Aber nun soll feststehen: Leipzig wird es nicht.

Der Transfer zu RB habe sich nach Informationen des "Kicker" und einem Treffen der Klubvertreter erledigt. Demnach wolle Leipzig sich auf die Forderungen des FC Bayern nicht einlassen, die eine Ablösesumme in Höhe von rund 20 Millionen Euro oder eine Ausleihe mit einer festen Kaufverpflichtung zur kommenden Saison vorsahen. RB wollte sich zunächst nicht dazu äußern. (ngo/dpa)

Kurzes Gastspiel von Halilovic bei der AC Mailand?

Anfang Juli wechselte Alen Halilovic ablösefrei vom Hamburger SV zur AC Milan, nun plant der Klub nach Angaben der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" scheinbar bereits nicht mehr mit dem 22-jährigen Kroaten. In dem Bericht heißt es, nachdem die AC noch Samuel Castillejo für 25 Millionen Euro vom FC Villarreal verpflichtet hatte, sei für den ehemaligen Mittelfeldspieler vom HSV kein Platz mehr im Kader. Da das Transferfenster in England und Italien bereits geschlossen ist, suche der AC Mailand nun einen Abnehmer für Halilovic in Spanien, Espanyol Barcelona und Girona sollen laut "Mundo Deportivo" mögliche Interessenten sein. (ngo)

+++ VERLÄNGERUNG FIX +++

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Jean-Philippe Gbamin um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2023 verlängert. Der 22 Jahre alte Nationalspieler von der Elfenbeinküste absolvierte seit seinem Wechsel 2016 vom französischen Klub RC Lens bisher 63 Pflichtspiele für die Mainzer.

‼ Jean-Philippe #Gbamin hat seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei #Mainz05 um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. ✍ pic.twitter.com/DjaeGQNbQD — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 23. August 2018

"Wir wollten mit der Vertragsverlängerung ein Ausrufezeichen setzen und Jean-Philippe Gbamin Wertschätzung entgegen bringen dafür, dass er seine Zukunft in Mainz sieht", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder, der im Sommer ein "Mondangebot" für den Mittelfeldspieler abgelehnt habe. Ein Klub aus der Premier League soll 30 Millionen Euro für Gbamin geboten haben, der 2016 für fünf Millionen Euro nach Mainz gewechselt war. (ngo/dpa)