Kim Sei Young 31 unter Par - Südkoreanerin bricht eigenen Golf-Rekord

Die südkoreanische Golferin Kim Sei Young hat den LPGA-Schlagrekord gebrochen. Beim Turnier in Oneida im US-Bundesstaat Wisconsin blieb die 25-Jährige auf den vier Runden mit 257 Schlägen insgesamt 31 unter Par. Der bisherige Rekord lag bei 27 Schlägen unter Par, erstmals aufgestellt 2001 von Annika Sörenstam und 2016 ebenfalls von Kim erreicht.

Kim gewann auch das Turnier. Ihr gelangen 31 Birdies und ein Eagle (32 Löcher unter Par sind ein weiterer Rekord), ihr unterlief lediglich ein Double Bogey: "Ich wollte etwas Großes schaffen in dieser Woche", sagte Kim: "Ich bin froh, dass dieser Traum wahr geworden ist. Es ist unglaublich."

Für Kim ist es der siebte Titel auf der LPGA-Tour, der Profitour für Frauen. Einen Major-Titel hat sie hingegen noch nicht gewonnen. Für den Sieg in Oneida bekam sie 300.000 US-Dollar, insgesamt hat sie in ihrer Karriere mehr als fünf Millionen US-Dollar gewonnen.

Vor der Schlussrunde auf dem Thornberry Course hatte Kim 24 unter Par gelegen - und den Rekord gewittert. "Da habe ich dann schon ein bisschen Druck verspürt. Es war nicht so einfach, die Nerven zu bewahren", so Kim. Kim schloss das Turnier vor der Spanierin Carlota Ciganda (266 Schläge) mit einer starken 65er-Runde ab.