Posse um Gnabry-Transfer zu Werder: "Es gibt keine Vereinbarung mit anderen Klubs"

Natürlich konnte auch die Pressekonferenz nicht wie vorgesehen beginnen. Um 15.49 Uhr traten Serge Gnabry und Werder-Geschäftsführer Frank Baumann vor die Medienvertreter, gut 20 Minuten später als angekündigt. Anlass für die außerordentliche PK: die Vorstellung des Offensiv-Zugangs der Bremer. Und bei diesem Transfer lief nichts normal.

Der Reihe nach. Am Dienstag berichteten verschiedene Medien übereinstimmend, darunter SPIEGEL ONLINE, der FC Bayern München habe Gnabry vom FC Arsenal verpflichtet, um den 21-Jährigen Silbermedaillengewinner von Rio de Janeiro direkt an Werder zu verleihen. Daraufhin teilte Bremen mit, dass man Gnabry fest zu verpflichten gedenke und sowohl mit dem Profi als auch dem Londoner Klub grundsätzliche Einigkeit erzielt worden sei. Die Fronten schienen geklärt - jedoch nur für kurze Zeit.

Frank Baumann: "Es gibt keine Vereinbarungen mit anderen Vereinen." #werderPK — SV Werder Bremen (@werderbremen) 31. August 2016

Denn am Mittwochmittag berichtete der "kicker", dass ein Gnabry-Verbleib in Bremen keinesfalls sicher sei. Demnach habe der FC Bayern die Ablöse in Höhe von angeblich fünf Millionen Euro übernommen und sich dafür ein Zugriffsrecht auf Gnabry für den kommenden Sommer gesichert. Das wiederum schien Baumann zu verwundern. "Ich weiß nicht, woher die Gerüchte kommen", sagte der Sportdirektor: "Wir haben den Spieler gekauft. Es gibt keine Vereinbarung mit anderen Klubs."

Auch die Ablöse habe Werder selbst finanziert. "Wir sind liquide genug, um diesen Transfer alleine zu stemmen", so Baumann. "Serge ist ein Spieler von Werder Bremen."

Um das Offensivtalent selbst ging es bei der Vorstellung auch nebenbei. Er freue sich, dass alles über die Bühne gegangen sei, sagte Gnabry. Er wolle auf der Zehn oder auf den Flügeln spielen, und Per Mertesacker und Mesut Özil, Teamkollegen bei Arsenal mit Werder-Vergangenheit, hätten mit ihrem Lob einen Teil zum Wechsel beigetragen.

Nach 25 Minuten war die Pressenkonferenz dann vorbei. Das sollte normalerweise auch für die Transfer-Posse um Serge Gnabry gelten. Aber was ist bei diesem Wechsel schon normal?