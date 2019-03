Bayern München hat den Vertrag von Nationalspieler Serge Gnabry vorzeitig um drei Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der Rekordmeister bekannt. "Serge ist einer unserer jungen Wilden und ein wichtiger Bestandteil des FC Bayern der Zukunft", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Die Bayern hatte den heute 23-Jährigen 2017 für angeblich acht Millionen Euro von Werder Bremen verpflichtet, zunächst aber für eine Saison nach Hoffenheim verliehen. In der laufenden Saison konnte sich Gnabry auf der offensiven Außenbahn gegen seine Konkurrenten durchsetzen, in den vergangenen fünf Pflichtspielen stand er in der Startelf. "Sportlich läuft es bei mir persönlich derzeit sehr gut", sagte er. Er wisse aber, dass er "noch Potenzial habe".

In dieser Saison kam Gnabry in bislang 29 Pflichtspielen auf acht Tore und fünf Assists. Das entspricht einem Schnitt von 0,72 Torbeteiligungen pro 90 Minuten. Zuletzt war er auch in der Nationalmannschaft Stammspieler, in den vergangenen drei Länderspielen stand Gnabry jeweils in der Startelf, dabei kam er auf ein Tor und zwei Vorlagen.

Für den FC Bayern könnte er sich zum Schlüsselspieler entwickeln. Gnabry kommt in der Regel auf den offensiven Außenpositionen zum Einsatz - also dort, wo jahrelang Arjen Robben (35 Jahre, 0,65 Torbeteiligungen pro 90 Minuten) und Franck Ribéry (35, 0,32) das Spiel der Bayern geprägt hatten. Beide dürften den Klub nach der Saison verlassen.

Seine Profikarriere hatte Gnabry 2012 beim FC Arsenal begonnen, wohin er ein Jahr zuvor aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart gewechselt war. Nach dem Gewinn von Olympia-Silber 2016 in Rio holte er ein Jahr später mit der deutschen U21-Nationalmannschaft den EM-Titel.