+++ Arsenal holt neuen Offensivspieler +++

[16.40 Uhr] Der FC Arsenal hat sich mit Lucas Pérez verstärkt. Das teilte der Klub mit. Der Angreifer wechselt vom spanischen Erstligisten Deportivo La Coruña nach London. Der 27-Jährige erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 19 Treffer in 39 Partien. (mon/Reuters)

+++ HSV verlängert mit Jung +++

[16.35 Uhr] Der Hamburger SV hat den 2018 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Gideon Jung vorzeitig bis zum Jahr 2020 verlängert. "Er hat bei uns den Schritt zum Bundesliga-Spieler geschafft und es ist ein gutes Zeichen, dass er auch die nächsten Jahre bei uns bleiben möchte", erklärte der HSV-Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer. (mon/dpa)

+++ Werder steht vor Gnabry-Verpflichtung +++

[15.53 Uhr] Entgegen vorheriger Medienberichte will Bundesligist Werder Bremen den Silbermedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro fest vom FC Arsenal verpflichten und steht dabei laut Sportchef Frank Baumann in aussichtsreichen Gesprächen. Zuvor hatten mehrere Medien, darunter SPIEGEL ONLINE, übereinstimmend berichtet, das 21 Jahre alte Offensivtalent werde von Bayern München verpflichtet und anschließend an die Bremer verliehen.

"Wir haben grundsätzlich eine Einigung mit Arsenal erzielt, aber es ist noch nichts unterschrieben", sagte Baumann. Der FC Bayern spiele bei dem Transfer "keine Rolle". Schon am Mittwoch könnte es die Vollzugsmeldung geben, sagte der Manager, mit dem Spieler sei bereits alles klar. Gnabrys Vertrag bei Arsenal lief bis 2017. In der vergangenen Saison kam er jedoch in der Premier League nur auf zwölf Minuten Spielzeit. Bei den Sommerspielen von Rio de Janeiro erzielte er sechs Tore - keinem Spieler gelangen mehr Treffer. (mon/sid)

+++ Nürnberg leiht Matavz von Augsburg aus +++

[15.50 Uhr] Der 1. FC Nürnberg hat Tim Matavz vom FC Augsburg verpflichtet. Wie der Zweitligist mitteilte, wird der 27-jährige Slowene bis zum Saisonende ausgeliehen. Matavz soll am Mittwoch erstmals mit seinen neuen Kollegen trainieren. In der Vorrunde der vergangenen Saison kam der Angreifer in Augsburg auf elf Einsätze und wechselte dann im neuen Jahr auf Leihbasis in die italienische Serie A zum FC Genua. Matavz war 2014 aus Eindhoven zum FCA gewechselt und bestritt insgesamt 27 Bundesligaspiele, dabei erzielte er drei Tore. (mon/sid)

+++ Barcelona holt spanischen Nationalstürmer +++

[14.59 Uhr] Der FC Barcelona hat sich für 30 Millionen Euro Ablöse die Dienste des spanischen Nationalspielers Paco Alcácer gesichert. Das teilte der spanische Meister und Pokalsieger mit. Der 23 Jahre alte Angreifer habe einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet, hieß es. Der bisherige Klub des Profis, der FC Valencia, könne neben der Ablösesumme erfolgsbezogene Zahlungen von bis zu zwei Millionen Euro erhalten. Zudem sei eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro Ablöse im Vertrag festgeschrieben worden. Der Mittelstürmer erzielte für Valencia in 141 Pflichtspielen 65 Tore. In elf Länderspielen gelangen ihm bislang sechs Treffer. (mon/dpa)

+++ Joe Hart verlässt Manchester City +++

[12.22 Uhr] Englands Nationaltorhüter Joe Hart steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel von Manchester City zum FC Turin. Hart soll demnach auf Leihbasis zum italienischen Erstligisten wechseln. Der 29-Jährige, der am Sonntag mit England das erste Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland auswärts gegen die Slowakei bestreitet, wurde noch am Dienstag zum Medizincheck in Turin erwartet. Bei Manchester City ist Hart unter dem neuen Trainer Josep Guardiola nur noch die Nummer drei im Tor. Zuletzt hatten die Citizens Torwart Claudio Bravo vom FC Barcelona verpflichtet. (bka/dpa)

+++ RB Leipzig leiht Bruno aus +++

[12.07 Uhr] RB Leipzig leiht Massimo Bruno an den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht aus. Das bestätigte der Klub aus Brüssel am Dienstag via Twitter. "Es ist schön, dass du zurück bist", schrieb der Verein und stellte ein Foto Brunos dazu. Der Mittelfeldspieler spielte bereits von 2011 bis 2014 sowie in seiner Jugend bei Anderlecht. In Leipzig konnte er sich nicht durchsetzen. (bka/sid)

+++ Sané muss in Hannover bleiben +++

[11.59 Uhr] Präsident Martin Kind vom Zweitligisten Hannover 96 hat Interessenten des umworbenen Salif Sané eine Absage erteilt. "Wir sagen seit Juli konsequent, er bleibt, und dabei bleibt es auch", erklärte der 72-Jährige Sky Sport News HD. Das klare Ziel sei der Wiederaufstieg, "das bedeutet, dass wir die Leistungsträger in der Mannschaft - und das war immer unser Ziel - behalten und dass wir die wirtschaftlichen den sportlichen Zielen unterordnen". Der 1. FC Köln und der VfL Wolfsburg galten zuletzt als Kandidaten für eine Verpflichtung des 26 Jahre alten Defensivspielers aus Senegal, der in der laufenden Saison bereits in der Liga und im DFB-Pokal getroffen hat. (mon/sid)

+++ Tisserand soll Ingolstadt verstärken +++

[10.57 Uhr] Der FC Ingolstadt steht vor der Verpflichtung des Kongolesen Marcel Tisserand vom AS Monaco. Wie die französische Zeitung "L'Équipe" berichtet, gibt es bereits eine Einigung zwischen dem Bundesligisten und dem 23 Jahre alten Innenverteidiger über einen Vierjahresvertrag. Die Ablöse beträgt laut des Berichts 5,5 Millionen Euro. Zuletzt spielte Tisserand auf Leihbasis für den FC Toulouse. (mon/sid)

+++ Stuttgart verpflichtet Verteidiger +++

[10.52 Uhr] Zweitligist VfB Stuttgart hat erwartungsgemäß den französischen Verteidiger Benjamin Pavard vom OSC Lille verpflichtet. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre. Zu den Ablösemodalitäten machte der VfB keine Angaben. Zudem verkündete Stuttgart den Abgang von Jan Kliment. Der Stürmer aus Tschechien soll bei Brøndby IF Spielpraxis sammeln und wurde bis zum Ende der Saison zum Klub von Ex-VfB-Trainer Alexander Zorniger nach Dänemark verliehen. (mon/dpa)

+++ Rosicky kehrt zurück nach Tschechien +++

[10.41 Uhr] Der Ex-Dortmunder Tomas Rosicky kehrt nach 15 Jahren zu Sparta Prag zurück. Das teilte sein neuer Verein mit. Der langjährige Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft hatte seine Profi-Karriere 1998 bei dem Prager Traditionsverein begonnen. Rosickys Vertrag beim FC Arsenal war zum Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler war zuletzt verletzungsbedingt immer wieder ausgefallen. Von 2001 bis 2006 spielte Rosicky bei Borussia Dortmund. (mon/dpa)

+++ Alt-Star Malouda zurück nach Indien +++

[9.39 Uhr] Der ehemalige französische Nationalspieler Florent Malouda kehrt für die kommende Saison zu Delhi Dynamos in die Indian Super League (ISL) zurück. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte der 36-Jährige die Mannschaft mit acht Torvorlagen in das Halbfinale der acht Teams umfassenden Liga geführt. Anschließend war er im Januar für ein halbes Jahr an Wadi Degla aus Ägypten verliehen worden. In Europa spielte der Offensivmann unter anderem für Olympique Lyon und den FC Chelsea, mit dem er im Jahr 2012 in der Allianz Arena gegen Bayern München die Champions League gewann. (mon/sid)

+++ Junior Diaz verlässt Darmstadt 98 +++

[9.34 Uhr] Júnior Díaz verlässt den SV Darmstadt 98 und wechselt in die Zweite Liga zum Aufsteiger Würzburger Kickers. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler aus Costa Rica war im Sommer 2015 vom FSV Mainz 05 gekommen. Er absolvierte in der vergangenen Saison nur elf Bundesligaspiele für die "Lilien". (mon/dpa)