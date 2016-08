+++ Fußball-Transferticker +++: FC Bayern holt Gnabry - und verleiht ihn nach Bremen

+++ Bayern vor Gnabry-Verpflichtung +++

[9.45 Uhr ] Olympia-Silbermedaillengewinner Serge Gnabry vom englischen Erstligisten FC Arsenal steht nach Informationen von Sky Sport News HD und der Syker "Kreiszeitung" vor einem Wechsel zu Bayern München. Der 21 Jahre alte Offensivspieler soll demnach umgehend für eine Saison an Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen ausgeliehen werden. Dort soll der U21-Nationalspieler den verletzten Max Kruse ersetzen. Bremen hatte am Freitag das Bundesliga-Auftaktspiel gegen München 0:6 verloren.

Der Wechsel ist eine Überraschung. Zuletzt hatte Schalke-Manager Christian Heidel gesagt, dass sich "bis auf den FC Bayern 17 von 18 Bundesligaklubs" mit Gnabry beschäftigen würden. Bayerns Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge hatte angekündigt, "in Sachen Transfers nicht mehr aktiv zu werden". Gnabrys Vertrag bei Arsenal lief bis 2017. In der vergangenen Saison kam er jedoch in der Premier League nur auf zwölf Minuten Spielzeit. Bei den Sommerspielen von Rio de Janeiro erzielte er sechs Tore - keinem Spieler gelangen mehr Treffer. (mon/sid)

+++ Alt-Star Malouda zurück nach Indien +++

[9.39 Uhr ] Der ehemalige französische Nationalspieler Florent Malouda kehrt für die kommende Saison zu Delhi Dynamos in die Indian Super League (ISL) zurück. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte der 36-Jährige die Mannschaft mit acht Torvorlagen in das Halbfinale der acht Teams umfassenden Liga geführt. Anschließend war er im Januar für ein halbes Jahr an Wadi Degla aus Ägypten verliehen worden. In Europa spielte der Offensivmann unter anderem für Olympique Lyon und den FC Chelsea, mit dem er im Jahr 2012 in der Allianz Arena gegen Bayern München die Champions League gewann. (mon/sid)

+++ Junior Diaz verlässt Darmstadt 98 +++

[9.34 Uhr ] Junior Diaz verlässt den SV Darmstadt 98 und wechselt in die Zweite Liga zum Aufsteiger Würzburger Kickers. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler aus Costa Rica war im Sommer 2015 vom FSV Mainz 05 gekommen. Er absolvierte in der vergangenen Saison nur elf Bundesligaspiele für die "Lilien". (mon/dpa)