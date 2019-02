ManCity-Torjäger Agüero Keiner für YouTube

Sieben Minuten waren gespielt in der Partie gegen den FC Chelsea vor eineinhalb Wochen, als die Menschen im Stadion von Manchester City Zeugen einer Sensation wurden. Sie sahen, wie Sergio Agüero eine Chance vergab. Nicht irgendeine Chance, sondern eine, die ein Fußballprofi eigentlich gar nicht vergeben kann. Erst recht nicht Agüero.

Der Stürmer musste den Ball am rechten Pfosten aus drei Metern eigentlich nur noch ins Tor schieben. Dass er das Ziel verfehlte, versetzte das Publikum in einen Mischzustand aus Ungläubigkeit und Schock. Auch der Argentinier selbst brauchte ein, zwei Momente, um sein Missgeschick zu begreifen.

REUTERS Agüero feiert seinen dritten Treffer gegen Chelsea

Dann machte Agüero einfach weiter, schoss drei Tore und wurde zum Mann des Spiels beim 6:0 gegen Chelsea, wieder einmal. Es war sein insgesamt elfter Dreierpack in der Premier League. Damit zog er mit Alan Shearer gleich, dem bisherigen Rekordhalter.

Agüero ist der beste Schütze in der Geschichte von Manchester City, das am Abend (21 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Schalke 04 antritt. Mit 160 Premier-League-Treffern ist er zugleich der erfolgreichste, noch aktive Torschütze nach dem 33 Jahre alten Wayne Rooney, der mittlerweile in den USA spielt.

Agüero liegt vor Spielern wie Michael Owen, Teddy Sheringham oder Robin van Persie und hat mit seinen 30 Jahren noch genug Zeit, Robbie Fowler (163 Tore), Thierry Henry (175) und theoretisch sogar Rooney (208) einzuholen. Nur Shearer (260), den besten Premier-League-Torschützen überhaupt, wird er wohl nicht überflügeln. Nach seinem Wechsel von Atlético Madrid nach Manchester 2011 hat Agüero mit seinen Treffern einen wertvollen Beitrag zu Manchester Citys Aufstieg in Englands Fußball-Elite mit drei Meisterschaften in den vergangenen sieben Jahren geleistet.

Nie Fußballer des Jahres

Die Faktenlage ist eindeutig: Agüero ist ein herausragender Angreifer. Den Rang großer Kultstürmer aber hat er bislang nicht erreicht. Er war nie Englands Fußballer des Jahres, stand erst einmal in der Mannschaft der Saison und bleibt von vielen neutralen Zuschauern ungenannt, wenn es um die Ikonen der Premier League geht.

Warum ist das so? Drei Gründe:

Sein Verein. Manchester City ist ein Neuling im Kreis der englischen Top-Klubs und hat sich diesen Status aus Sicht mancher Betrachter nicht verdient, sondern nach dem Einstieg von Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan im Jahr 2008 erkauft. Der Klub löst gerade bei vielen älteren Fans nicht die Emotionen aus wie Manchester United, der FC Liverpool oder der FC Arsenal. Vielen Zuschauern in England ist er ziemlich egal. Da fällt es schwer, Sympathien für einzelne Spieler zu entwickeln.

Manchester City ist ein Neuling im Kreis der englischen Top-Klubs und hat sich diesen Status aus Sicht mancher Betrachter nicht verdient, sondern nach dem Einstieg von Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan im Jahr 2008 erkauft. Der Klub löst gerade bei vielen älteren Fans nicht die Emotionen aus wie Manchester United, der FC Liverpool oder der FC Arsenal. Vielen Zuschauern in England ist er ziemlich egal. Da fällt es schwer, Sympathien für einzelne Spieler zu entwickeln. Sein Auftreten. Agüero ist kein gestählter Superheld wie Cristiano Ronaldo, nicht so elegant wie Henry. Er ist ein unauffälliger, schwer zu fassender Typ, spricht kaum Englisch und offenbart wenig über sich. Im Grunde weiß man über Agüero als Person nur, dass er mit Diego Maradonas Tochter verheiratet war, seine Großeltern ihm den bis heute genutzten Spitznamen "Kun" verpassten, benannt nach einer TV-Kinderserie, die Agüero einst verfolgte. Und dass er ein ziemlich einsames Leben führt fern der Heimat. Das gestand er in der Amazon-Dokumentation über Manchester Citys abgelaufene Rekord-Saison mit 100 Punkten.

Seine Tore. Genauer: die Art seiner Tore. Sie sind nicht so spektakulär wie die von Ronaldo, Henry oder Arsenal-Legende Dennis Bergkamp, der zwar seltener traf, dafür aber meist auf technisch brillante Weise. Nur wenige Tore Agüeros schaut man sich noch Jahre später bei YouTube an. Sein berühmtester Treffer, mit dem er Manchester City 2012 gegen die Queens Park Rangers in der vierten Minute der Nachspielzeit zum ersten Mal in der Neuzeit zum Meister machte, hat sich nicht wegen seiner Ästhetik ins kollektive Gedächtnis eingebrannt, sondern wegen seiner Bedeutung.

Getty Images Agüero: Schnell, technisch gut, spielintelligent

Unter Trainer Pep Guardiola trifft City oft nach dem gleichen Muster: Ball auf den Flügel, flache Hereinabe von der Grundlinie, Abschluss. Agüeros Tore sind oft einfache Tore. Spektakel liegt ihm nicht.

Wobei: Beim Spiel gegen Chelsea vor anderthalb Wochen kam er fünf Minuten nach seiner vergebenen Großchance in der Mitte der gegnerischen Hälfte an den Ball. Aus mehr als 20 Metern zog er ab, der Schuss wurde länger und länger und schlug im rechten oberen Toreck ein. Wenn Agüero ausnahmsweise bei den einfachen Übungen versagt, kann er es auch kunstvoll. Dann schießt er sogar YouTube-Tore.