Die Europäische Fußball-Union hat Real Madrids Kapitän Sergio Ramos für zwei Partien in Uefa-Wettbewerben gesperrt, weil er im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim 2:1-Erfolg bei Ajax Amsterdam eine Gelbe Karte provoziert hatte. Das teilte die Uefa am Abend mit. Er fehlt damit im Rückspiel am Dienstag (21 Uhr Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen die Niederländer und in einem möglichen Viertelfinal-Hinspiel, falls die Spanier weiterkommen.

Der 32-jährige Spanier hatte sich offenbar absichtlich die Verwarnung abgeholt, um im Rückspiel zu pausieren und unbelastet ins Viertelfinale gehen zu können. "Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte sie nicht provoziert", hatte Ramos nach der Partie gesagt. Ramos hatte ausgeführt, angesichts des Ergebnisses die "komplizierte Entscheidung" getroffen und sich die Gelbe Karte durch ein Foul gegen Kasper Dolberg absichtlich abgeholt zu haben.

Später nahm Ramos wieder Abstand von seiner Aussage. "Ich möchte klarstellen, dass es (die Sperre) mich sehr schmerzt. Ich habe die Karte nicht absichtlich provoziert. Ich werde die Mannschaft von der Tribüne aus unterstützen, als ein Fan mit der Hoffnung auf das Erreichen des Viertelfinales", teilte er via Twitter mit.

Die Viertelfinals der Königsklasse werden zwischen dem 9. und 17. April ausgetragen.