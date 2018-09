Serie A Ronaldo wartet weiter auf sein erstes Tor für Juve

Durch einen 2:1 (1:1)-Erfolg bei Aufsteiger Parma Calcio bleibt Juventus Tabellenführer der italienischen Serie A. Doch der Matchwinner war abermals nicht etwa Superstar Cristiano Ronaldo, sondern Mario Mandzukic. Der Kroate brachte Juve früh in Führung (2. Minute) und bereitete nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Gervinho (33.) den Siegtreffer durch Blaise Matuidi mit einem schönen Hackentrick vor (58.).

Ronaldo blieb dagegen erneut blass. In drei Partien hat der Portugiese noch kein Tor geschossen und keinen Treffer vorbereitet. Das Einzige, was Ronaldo seit seinem Wechsel in die italienische Liga getroffen hat, war die Nase des Torwarts von Chievo Verona. Auf den ersten Blick wirkt Ronaldos Glücklosigkeit erschreckend. Immerhin hatte er für Real Madrid in 292 Ligaspielen 311 Tore erzielt.

Bei genauerem Hinsehen erkennt man aber, dass CR7 auch bei Real zuletzt ein Spätstarter war. Genau wie jetzt bei Juve blieb Ronaldo in der vergangenen Saison in seinen ersten drei Ligapartien torlos und kam auf nur einen Treffer in seinen ersten acht Einsätzen in der Primera División - am Ende der Spielzeit hatte er trotzdem 27 Tore auf dem Konto.