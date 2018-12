Nach dem 1:0-Sieg von Inter Mailand gegen die SSC Neapel ist es in der Nähe des Giuseppe-Meazza-Stadion zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern beider Vereine gekommen. Im Zuge der Krawalle kam ein Fan von Inter Mailand ums Leben. Der 35-Jährige wurde unweit des Mailänder Stadions von einem Kleinbus überfahren und dabei tödlich verletzt. Behörden teilten mit, den Unfallwagen habe ein Anhänger des Gäste-Teams gesteuert, weitere Ermittlungen laufen.

Zudem wurden vier Napoli-Fans durch Messerstiche verletzt. Die Polizei musste einschreiten, um weitere Konfrontationen zu verhindern. Medienberichten zufolge seien etwa 50 Fans an den Krawallen beteiligt gewesen.

Bereits während des Spiels war es zu einer Kontroverse gekommen: Neapels Innenverteidiger Kalidou Koulibaly wurde von gegnerischen Fans rassistisch beleidigt. Der gebürtige Franzose mit senegalesischen Wurzeln war während der Partie mehrfach mit Affenlauten bepöbelt worden.

Die Anfeindungen waren nach Spielende das Hauptthema. Neapel-Trainer Carlo Ancelotti hatte das Schiedsrichtergespann wiederholt um die Unterbrechung des Spiels gebeten und forderte nach Abpfiff ein konsequenteres Vorgehen gegen Rassismus. In Italien ist Rassismus im Fußball schon seit langem ein Problem.

Der frustrierte Koulibaly flog in der 80. Minute nach einer Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter mit Gelb-Rot vom Platz. In der Nachspielzeit erzielte der Argentinier Lautaro Martínez den Siegtreffer für Inter und verkürzte somit den Rückstand auf Neapel in der Serie A auf fünf Punkte.