Erfolg gegen Tabellenführer Neapel Higuain bringt Juventus der Spitze näher

Juventus Turin hat das Spitzenspiel in der Serie A gewonnen und Tabellenführer SSC Neapel seine erste Saisonniederlage zugefügt. Der italienische Rekordmeister setzte sich 1:0 (1:0) durch und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf den Rivalen (38 Punkte).

Das Tor des Abends erzielte Gonzalo Higuain in der 13. Spielminute. Der Argentinier spielte zwischen 2013 und 2016 für Neapel und erzielte in 104 Serie-A-Begegnungen 71 Tore, ehe er für 90 Millionen Euro zu Juve wechselte.

Beim Tabellenzweiten spielte Sami Khedira von Beginn, verzichten musste das Team von Trainer Massimiliano Allegri hingegen auf den Ex-Schalker Benedikt Höwedes.

In der zweiten Freitagabendpartie hat Verfolger AS Rom in Überzahl einen souveränen 3:1 (2:0)-Sieg gegen SPAL Ferrara eingefahren. Die Tore für die Römer erzielten Edin Dzeko (19. Minute), Kevin Strootman (32.) und Lorenzo Pellegrini (55.).