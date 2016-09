Serie A Juventus Turin siegt dank Higuain

Sami Khedira marschiert mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A vorneweg. Der deutsche Weltmeister feierte mit seiner Mannschaft am Samstag ein 3:1 (3:1) gegen Sassuolo Calcio und damit den dritten Sieg im dritten Saisonspiel. Sampdoria Genua und der FC Genua können am Sonntag noch mit dem Tabellenführer gleichziehen.

Khedira bereitete das 2:0 durch Gonzalo Higuain (10. Minute) vor, der fünf Minuten zuvor bereits zum 1:0 getroffen hatte. Der Argentinier war im Sommer für eine Rekordsumme von 90 Millionen Euro vom SSC Neapel nach Turin gewechselt. Miralem Pjanic erzielte das dritte Tor der Gastgeber (27.), für Sassuolo traf Luca Antei (33.).