Serie A Dybala rettet Juve die Tabellenführung

Am zweiten Spieltag der Serie A haben Juventus Turin und Inter Mailand jeweils ihre zweiten Siege eingefahren und stehen ohne Punktverlust an der Spitze der Tabelle. Beide Spitzenteams mussten allerdings Rückstande aufholen.

Juventus lag nach Gegentreffern durch ein Eigentor von Miralem Pjanic (1. Minute) und Genuas Andrej Galabinov (7.) anfangs sogar mit zwei Toren hinten. Doch die Alte Dame kann sich auf Paulo Dybala verlassen: Noch vor der Pause glich der Stürmer aus (14./45. FE), ehe Juan Cuadrado (62.) und Dybala mit seinem dritten Treffer an diesem Tag den 4:2 (2:2)-Endstand herausschossen. Damit hat der 23-jährige Argentinier nun in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend sechs der neun Turiner Tore erzielt.

Hinter dem Rekordmeister auf Platz zwei steht aktuell Inter, das sich in der heimischen Liga erstmals seit 2008 auswärts bei der AS Rom durchsetzen konnte. Beim 3:1 (0:1)-Sieg traf Mauro Icardi doppelt (67./77.), Matias Vecino setzte den Schlusspunkt (87.) unter eine Partie, in der Rom anfangs nach einem Tor des ehemaligen Wolfsburgers Edin Dzeko (15.) geführt hatte.