Serie A Udinese holt Punkt gegen Juventus

Udinese Calcio hat dem italienischen Meister Juventus Turin am 28. Spieltag der Serie A ein 1:1 (1:0) abgetrotzt. Duvan Zapata brachte die Hausherren in der 37. Minute in Führung. Abwehrspieler Leonardo Bonucci traf in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich (60. Minute). Für Juve war es der erste Punktverlust seit dem 15. Januar.

Weil der Tabellenzweite AS Rom am Samstag das Verfolgerduell gegen SSC Neapel 1:2 (0:1) verlor, baute Juventus die Tabellenführung mit dem Unentschieden auf acht Punkte aus. Am kommenden Freitag empfängt die Alte Dame den Tabellensechsten AC Mailand.